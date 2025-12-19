Chau VTV: todos estos autos no tendrán que hacer el trámite en 2026 + Seguir en









El organismo anunció que hay un grupo de vehículos que ya no tendrán que completar el trámite.

Un grupo se encuentra absuelto de realizar el pago del trámite.

La Verificación Técnica Vehicular(VTV) es un trámite obligatorio, en el que todos los vehículos que se encuentran en circulación demuestran que se encuentran en condiciones óptimas. Este control tiene un carácter anual, en el que se chequea el estado de los automotores habilitados previamente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Este trámite es imprescindible para evitar multas, sanciones al conductor y, en algunos casos, retenciones. Sin embargo, desde el gobierno porteño, se decidió que un grupo quedará exento de llevarlo a cabo en 2026. Conoce acá de qué vehículos se trata y el por qué:

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp Autos que no deberán hacer la VTV en 2026 Según la última decisión del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, los vehículos que cumplan con estos requisitos no deben hacer la VTV:

Vehículos cero kilómetro hasta cumplir 4 años desde su patentamiento o antes de que registren 64.000 kilómetros recorridos.

Motos cero kilómetro previas al cuarto año de antigüedad. En el caso de aquellos autos y motos cuya antigüedad sea de entre los 4 años y 7 años, con un kilometraje de menos de 84.000 kilómetros, la vigencia de su verificación será de hasta 2 años. A partir de los 7 años de antigüedad u 84.000 kilómetros, será de hasta 1 año.

Todos los requisitos para renovar la VTV Estos son los requisitos necesarios para actualizar el trámite de la VTV:

DNI vigente.

Licencia de conducir al día.

Seguro del vehículo al día.

Constancia de pago correspondiente a la solicitud del turno.

Presentar la cédula verde del automotor o moto.

Título de propiedad del auto o moto.

Vehículos con GNC deben tener la oblea actualizada y cumplir con la reglamentación adecuada. Monto de la VTV en CABA y quiénes quedan exentos del pago Los valores del tramite de la VTV en CABA tienen un valor actual de $63.453,61, en el caso de los automotores, y $23.858,78 para las motocicletas. De todas formas, hay una serie de conductores que tienen registrados sus vehículos en la Ciudad de Buenos Aires, que no necesitan abonar la Verificación Técnica Vehicular. Esos grupos constatan de: Jubilados, pensionados o mayores de sesenta y cinco (65) años en todos los casos cuyos ingresos regulares no superen el haber mínimo jubilatorio y posean un vehículo cuyo valor no exceda el mínimo indicado para el pago del impuesto a la radicación de vehículos de la Ciudad de Buenos Aires.

Personas con discapacidad con vehículos con o sin adaptaciones especiales.

Discapacitados no titulares del vehículo, aplicable en padres, tutores, descendientes, cónyuges, convivientes.