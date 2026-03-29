El cambio clave en la VTV que tenés que tener en cuenta durante 2026

La VTV es un documento obligatorio para circular en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires.

La Verificación Técnica Vehicular (VTV) introdujo nuevas reglamentaciones fundamentales en 2026, que afectan directamente a los conductores de la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires .

A partir de este año, el cronograma de vencimientos y los valores de la VTV se actualizaron , pero el cambio más relevante tiene que ver con la frecuencia con la que los vehículos deben realizar el trámite .

Mientras que antes todos los autos debían verificar su estado técnico anualmente , ahora los vehículos más nuevos gozan de una extensión en la vigencia de la VTV , lo que reduce la cantidad de veces que deben presentarse a la revisión y, en algunos casos, permite evitar el pago durante períodos más largos .

El principal cambio en la VTV para 2026 radica en la extensión de la vigencia del certificado para ciertos vehículos. Según la nueva normativa, los autos y motos que tengan entre 4 y menos de 7 años de antigüedad y que hayan recorrido menos de 84.000 kilómetros gozan de una vigencia extendida de hasta 2 años para su próxima VTV.

Esto significa que no necesitarán realizar el trámite anualmente , sino cada dos años, lo que representa un ahorro significativo en tiempo y dinero.

Por otro lado, los vehículos que superen los 7 años de antigüedad o los 84.000 kilómetros deben renovar la verificación cada 12 meses, como ocurría anteriormente. Este ajuste beneficia especialmente a los dueños de autos más nuevos, ya que reduce la frecuencia de la VTV y, en consecuencia, el gasto asociado al trámite.

VTV provincia de Buenos Aires

Otro aspecto clave es que la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires mantienen esquemas distintos. En la Ciudad, la VTV es obligatoria a partir del cuarto año de patentamiento o al alcanzar los 64.000 kilómetros, lo que ocurra primero. En cambio, en la Provincia, el trámite se exige a partir de los dos años de antigüedad o los 60.000 kilómetros.

Esta diferencia impacta directamente en el bolsillo de los conductores, ya que los plazos más cortos en la Provincia implican un mayor gasto en verificaciones.

Valores de la VTV durante abril de 2026

como-se-reglamentara-la-nueva-vtv-el-ultimo-anuncio-del-gobierno.webp

Los valores de la VTV se actualizaron en enero de 2026 y se mantienen vigentes durante abril, con diferencias notables entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia. En la Provincia de Buenos Aires, los precios aumentaron un 21,8% respecto a 2025, según la Resolución N° 369/2025. Los montos actuales son los siguientes:

Autos particulares hasta 2.500 kg: $97.057,65.

Motos hasta 200 cc: $38.823,06.

Vehículos que superan los 2.500 kg: $174.604.

En la Ciudad de Buenos Aires, los valores son sensiblemente más bajos y registraron un aumento del 19,4% en marzo de 2026. Los costos vigentes son:

Autos particulares hasta 2.500 kg: $63.453,61.

Motos hasta 200 cc: $23.858,78.

El cronograma de vencimientos para abril de 2026 está determinado por el último número de la patente. En este mes, las patentes que terminan en 4 deben realizar la VTV, tanto en la Ciudad como en la Provincia. Quienes no cumplan con este requisito se exponen a multas que, en la Provincia, pueden superar los $1.800.000, mientras que en la Ciudad llegar a los $379.996.

vtv-caba-capital.jpg

El cambio en la frecuencia de la VTV para 2026 representa un alivio para los dueños de autos más nuevos, ya que extiende la vigencia del certificado y reduce la cantidad de trámites anuales.

Sin embargo, los valores de la VTV siguen siendo un gasto significativo, especialmente en la Provincia de Buenos Aires, donde los costos son más altos que en la Ciudad. Para evitar multas y garantizar la circulación legal, es fundamental verificar el vencimiento de la VTV según el número de patente y realizar el trámite dentro del plazo asignado.