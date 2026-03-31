¿Tengo que hacer la VTV?: conocé qué autos están obligados a realizar el trámite en 2026

Un esquema que responde a una obligatoriedad nacional con reglas que varían por jurisdicción de acuerdo a los criterios establecidos por cada municipio.

No realizar la VTV a tiempo contempla una falta grave con valores altos dentro del sistema de cada municipio.

La Verificación Técnica Vehicular ( VTV ) es un requisito obligatorio para circular en Argentina. El sistema permite controlar el estado mecánico de los vehículos y detectar fallas que pueden generar riesgos en calles y rutas. Cada jurisdicción aplica sus propias reglas, por lo que el lugar de radicación del auto define cuándo corresponde realizar el trámite.

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Las normas vigentes establecen diferencias entre distritos, cada provincia o ciudad fija sus propios plazos, condiciones y valores a gusto, lo que obliga a los conductores a revisar la reglamentación local. El esquema no responde a una ley única nacional, por lo que existen variaciones en antigüedad, kilometraje y periodicidad de los controles.

El vencimiento del certificado genera una infracción automática para el conductor dado que el vehículo queda fuera de regla desde el día posterior a la fecha límite indicada en la oblea. La falta de verificación vigente habilita la aplicación de multas en controles de tránsito de tipo "falta grave" con altas sanciones económicas.

La Ciudad de Buenos Aires exige la verificación para autos particulares de acuerdo a un criterio de antigüedad y uso del vehículo: debe realizarse la VTV cuando el mismo supere los tres años de antigüedad o alcance los 60.000 kilómetros recorridos. El sistema contempla una vigencia extendida si el vehículo no supera los 80.000 kilómetros al finalizar ese período.

La VTV es un documento obligatorio para circular en la Ciudad y Provincia de Buenos Aires

La provincia de Buenos Aires establece condiciones distintas para los conductores: el control resulta obligatorio cuando el vehículo supera los dos años desde su inscripción inicial . Los autos 0 km deben realizar la primera inspección a partir de los 24 meses. El esquema provincial fija una revisión anual para los vehículos particulares que ya cumplieron ese plazo.

El tipo de uso también modifica la frecuencia de los controles ya que los autos particulares con más de dos años deben cumplir con una verificación anual y los vehículos destinados a transporte público o servicios mantienen controles anuales hasta los cuatro años y luego pasan a revisiones cada seis meses, aumentando la exigencia en función del uso.

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El Gobierno nacional presentó una propuesta para modificar el sistema de verificación técnica con el objetivo de modificar los costos, ampliar la cantidad de centros habilitados y simplificar el trámite para los conductores.

El nuevo esquema propone que los autos 0 km realicen la primera verificación a los cinco años desde el patentamiento y a partir de ahí:

Entre cinco y diez años controles cada dos años

Más de diez años revisión anual

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Quiénes están exentos de abonar el pago

Las condiciones de exención varían según el distrito ya que cada jurisdicción define los grupos alcanzados por el beneficio y los requisitos para acceder. El beneficio no elimina la obligación de verificar, sino que solo evita el pago del trámite bajo los siguientes valores:

Ciudad de Buenos Aires

Jubilados, pensionados, personas con discapacidad y mayores de 65 años.

El beneficio alcanza a quienes perciben ingresos equivalentes al haber mínimo.

Para quienes deban abonarlo se fijan tarifas según el tipo de vehículo: autos de hasta 2.500 kg abonan $63.453,61 y motos tienen un costo de $23.858,78.

Provincia de Buenos Aires

Bomberos y los vehículos destinados a servicios municipales.

Conductores con Certificado Único de Discapacidad (CUD).

Jubilados, pensionados y mayores de 65 años quedan exentos si perciben hasta dos haberes mínimos.

Para quienes no estén exentos, el valor para autos de hasta 2.500 kg es de: $97.057,65; para motos de $38.801; y para vehículos que superan los 2.500 kg de $174.604.