VTV en CABA: cómo cambia el sistema y quiénes quedarán exentos del control

Algunos automovilistas quedarán exentos de realizar la VTV en CABA

El Gobierno porteño confirmó una transformación integral del esquema de Verificación Técnica Vehicular (VTV), que entrará en vigencia en enero de 2026 . La actualización redefine qué tipos de vehículos deberán pasar por el control obligatorio y cuáles quedarán liberados del trámite , una decisión que apunta a reducir la demanda acumulada y aliviar el gasto para propietarios de unidades nuevas o con bajo kilometraje.

La reforma llega tras un 2025 donde las plantas operaron al límite y el valor del servicio volvió a incrementarse. Desde Transporte señalaron que el objetivo es “ordenar el sistema y concentrar la inspección en los rodados que realmente lo necesitan”.

Desde enero quedarán exentos los autos particulares que cumplan al menos una de estas dos condiciones:

Esto abarca a vehículos inscriptos entre 2023 y 2025, siempre que no superen el límite de uso. También seguirán exceptuadas:

Menos de cuatro años desde su patentamiento.

El Ministerio estima que este recorte permitirá descomprimir alrededor del 15% de los turnos.

Unidades de seguridad, bomberos y emergencias, que cuentan con controles propios.

Motocicletas con menos de un año.

vtv-caba-foto-gcba-BKDCBGZMNJFWHHJDWKPHB6T2HU.avif La reforma llega tras un 2025 donde las plantas operaron al límite y el valor del servicio volvió a incrementarse.

Quiénes mantienen la obligación

Deberán verificar:

Autos con más de cuatro años o que ya pasaron los 60.000 km.

Motos con más de un año de antigüedad.

La documentación requerida seguirá siendo la misma: DNI, cédula verde o azul, seguro vigente y comprobante del turno. En el caso de motos, se controlarán principalmente luces y frenos. La vigencia continuará siendo anual y podrá renovarse desde 45 días antes.

¿Qué pasa con los híbridos y eléctricos?

Si bien hubo versiones que señalaban una posible exclusión, finalmente estos modelos seguirán realizando la VTV, aunque con protocolos ajustados a su tecnología.

Cómo saber si tu vehículo está exento

Para confirmar si corresponde hacer la verificación en 2026, se deberá revisar:

Año de alta: desde 2023 en adelante, suele quedar dispensado.

Kilometraje: si pasó los 60.000 km, debe verificarse.

Tipo de unidad: motos con menos de 12 meses no realizan el trámite.

Turnos para la VTV: así será el proceso

Provincia de Buenos Aires:

Ingreso al portal oficial.

Selección del turno según la terminación de la patente.

Pago digital.

Presentación en la planta con la documentación.

Ciudad de Buenos Aires: