Diferencias de protocolo en la VTV en vehículos particulares y comerciales

El sistema de Verificación Técnica Vehicular presenta cambios, que impactan en los controles de circulación en Argentina.

Los turnos se pueden sacar de manera virtual en el sitio web de cada jurisdicción.

El trámite de la VTV , que regula los aspectos de seguridad vial, es obligatorio en todo el territorio nacional. Este sistema evalúa elementos como luces, sistema de frenos, dirección, estado de neumáticos y emisión de gases, para garantizar las condiciones mínimas de circulación.

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En este marco, las autoridades nacionales impulsan ajustes vinculados con la incorporación de nuevas tecnologías en los vehículos y plantean un esquema que redefine los intervalos de control para autos particulares, con extensiones en algunos casos y mayores exigencias para unidades más antiguas o con alto kilometraje

El esquema elimina artículos que exigían controles técnicos obligatorios como condición para circular, dejando así sin efecto la revisión sistemática de frenos, dirección, neumáticos e iluminación dentro de ese esquema nacional , con el objetivo de simplificar el trámite.

A pesar de ello, existen variaciones de criterios según cada jurisdicción donde se establecen excepciones dentro del nuevo esquema que alcanzan a ciertos tipos de vehículos. El funcionamiento del sistema mantiene diferencias territoriales que impactan en la obligatoriedad, dado que, bajo la vigente normativa las provincias y municipios pueden sostener sus propios criterios, lo que permite que la VTV continúe como requisito obligatorio en determinados distritos.

El caso de la provincia de Buenos Aires conserva el esquema tradicional sin cambios. Es decir que las autoridades bonaerenses sostienen la obligatoriedad del trámite y limitan la realización de la verificación a talleres habilitados, con el objetivo de asegurar estándares de control.

Si circulas en territorio bonaerense no tener la VTV implica sanciones económicas de entre 300 y 1.000 Unidades Fijas (superando el millón setecientos mil en casos más graves, ya que el valor depende de los antecedentes del conductor y del vehículo).

Además se establecen diferencias entre vehículos particulares y comerciales respecto a la frecuencia de control:

Los autos particulares cuentan con períodos de exención inicial.

Los vehículos comerciales deben someterse a inspecciones desde el inicio de su circulación.

Los vehículos destinados a actividades comerciales tienen un régimen más exigente:

Las unidades de carga y transporte de pasajeros deben cumplir con inspecciones anuales desde cero kilómetro, sin períodos de gracia. Esta obligación responde a mayores requerimientos de seguridad por la función del rodado.

Las unidades de transporte de pasajeros, los vehículos de carga y las motocicletas deben continuar con inspecciones técnicas obligatorias para cumplir con requisitos mínimos de seguridad vial.

El tipo de revisión también presenta diferencias entre categorías. Los vehículos comerciales deben cumplir con la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), que establece controles más rigurosos sobre frenos, suspensión y seguridad de carga con un protocolo de alcance nacional.

VTV.jpg TV Pública

Valores de la VTV actualizados

En el último tiempo se establecieron variaciones que introducen nuevas condiciones en los plazos y costos de revisión, lo que genera dudas entre los conductores. Los valores de cada sector son:

Ciudad de Buenos Aires

Los valores con la actualización en los costos del trámite:

Autos particulares: $75.756.

Motos: $28.484, con un aumento del 19,4% en relación con el mes anterior.

La Ciudad de Buenos Aires establece el primer control a los tres años o 60.000 kilómetros y luego fija revisiones anuales

Provincia de Buenos Aires

El sistema bonaerense mantiene tarifas más altas dentro del área metropolitana:

Autos particulares de hasta 2.500 kg: $97.057,65

Vehículos pesados de más de 2.500 km: $174.703,77

Motos: $38.823,06

La Provincia de Buenos Aires sostiene la obligatoriedad como condición para circular y establece controles en centros habilitados para asegurar la calidad del proceso, ya que dispone una exención inicial de dos años seguida de controles anuales.