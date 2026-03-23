Cambia la VTV en Argentina: qué tenés que saber, según tu jurisdicción

Lo que tenés que saber sobre las nuevas reglas y diferencias del Sistema de Verificación Técnica Vehicular en 2026.

El sistema de verificación técnica vehicular ( VTV ) está atravesando cambios que pueden generar mucha incertidumbre entre los conductores de todo el país. La mayoría tiene dudas sobre los nuevos plazos de vigencia, las posibles extensiones y el alcance real de las modificaciones impulsadas a nivel nacional.

El cambio está impulsado por la necesidad de adaptar los controles a las nuevas tecnologías. Las autoridades actualizaron los intervalos de verificación para los vehículos particulares, pero los endurecieron para los autos más viejos .

Uno de los principales cambios tiene que ver con los intervalos de verificación. Las autoridades ajustaron los plazos para vehículos particulares nuevos , extendiendo los períodos en algunos casos. Sin embargo, a al vez se endurecieron los controles para los modelos más viejos o que tienen un nivel de kilometraje acumulado alto.

A esto se suma que se anula de forma específica los artículos de la Ley Nacional de Tránsito que imponían la revisión periódica como una condición obligatoria para poder circular. El cambio elimina la exigencia estatal de verificar sistemáticamente los sistemas de frenado, la dirección, el estado de las cubiertas y la iluminación, para simplificarle el trámite al ciudadano.

Igualmente, la flexibilización no es total. Quedan excluidos de esto los vehículos de transporte de pasajeros, las unidades de carga y las motocicletas , que sí deberán seguir cumpliendo con las inspecciones técnicas habituales para garantizar condiciones mínimas de seguridad vial.

Otro punto central es que, pese al cambio a nivel nacional, las provincias y municipios siguen pudiendo definir sus propias reglas. Esto significa que la obligatoriedad de la VTV puede mantenerse vigente en determinadas jurisdicciones, pero se podría llegar a diferencias según el territorio.

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Monto de la VTV en provincia de Buenos Aires

las autoridades de la Provincia de Buenos Aires dijeron que este trámite sigue siendo obligatorio para circular en regla, además en territorio bonaerense no está habilitada la medida de que cualquier taller pueda hacer la VTV, solo los lugares certificados para cerciorarse que no haya un baja de la calidad.

La tarifa para los autos particulares de hasta 2.500 kg es de $97.057,65. Este monto supera en más de $21.000 al costo de CABA y representa la tarifa más alta de la región metropolitana.

Para vehículos pesados de más de 2.500 kg, el costo asciende a $174.703,77. Las motos, en tanto, tienen una tarifa reducida de $38.823,06, también superior a la de la Capital.

En territorio bonaerense, circular sin la VTV vigente implica correr el riesgo de sufrir una consecuencia económica . Las sanciones están contempladas en el Decreto provincial 532/09. La infracción puede significar multas de entre 300 y 1.000 Unidades Fijas (UF). El valor de cada UF se calcula en base al precio del litro de nafta de mayor octanaje.

MULTAS TRANSITO PBA BUENOS AIRES

Monto de la VTV en CABA

Los valores vigentes en la Capital Federal para marzo de 2026 tienen un aumento del 19,4% con respecto al mes anterior. El costo actual para autos particulares es de $75.756. Las motos pagan $28.484. Estos montos incluyen la inspección completa y la emisión de la oblea correspondiente.

La sanción por no tener la VTV al día es únicamente económica, porque no se retiene ni la licencia de conducir ni el vehículo, a diferencia de lo que puede pasar en otras jurisdicciones.

Quienes no cuenten con la VTV vigente son infraccionados con una multa de 400 Unidades Fijas (UF), lo que equivale a $379.996. Se trata de una cifra que supera por mucho el costo del trámite. Para aquellos sí la hayan realizado, pero que no cuenten con alguno de los dos comprobantes obligatorios para circular (la oblea y el certificado), la infracción es de 100 UF, es decir, $94.999.

El trámite debe realizarse en el mes que le corresponde a cada vehículo según la terminación de patente. El cronograma oficial establece que los dominios finalizados en 0 deben hacerlo en octubre, 1 en noviembre, 2 en febrero, 3 en marzo, 4 en abril, 5 en mayo, 6 en junio, 7 en julio, 8 en agosto, y 9 en septiembre.

¿Hay diferencias en el protocolo de VTV para vehículos comerciales y particulares?

Sí, existen diferencias significativas entre la VTV (Verificación Técnica Vehicular) para vehículos particulares y la RTO/VTV para vehículos comerciales o de carga. Principalmente, los comerciales requieren inspecciones anuales desde 0km y pruebas técnicas más rigurosas de seguridad y carga, mientras que los particulares suelen tener años de exención inicial.

Diferencias Principales: