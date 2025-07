Qué significa estar obsesionado con las series sobre crímenes y asesinos seriales, según la psicología

En un panorama repleto de producciones audiovisuales , muchas personas siguen eligiendo los policiales y los documentales sobre crímenes reales o asesinos seriales. Esta preferencia no es casual y tiene múltiples explicaciones psicológicas y sociales.

No, no significa que quienes los consumen tengan impulsos criminales ocultos. Sentir fascinación por relatos que exploran los límites de la moral y la mente humana no es algo extraño. Al contrario, intentar comprender las motivaciones de un psicópata puede ser una forma de entender el lado más oscuro de la naturaleza humana desde un lugar seguro.