Ciudad prohibió el ingreso a la Creamfields a cinco deudores alimentarios

Durante un operativo en el festival electrónico en Villa Soldati, la policía porteña impidió el acceso a cinco personas registradas en el RDAM.

Cinco deudores alimentarios morosos fueron detectados este sábado en el festival Creamfields , realizado en el Parque de la Ciudad de Villa Soldati, y no pudieron ingresar al predio. El operativo se enmarca en la Ley N.º 6.771 , que busca limitar las actividades recreativas de quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria.

Durante el control, se comprobó que los infractores provenían de Avellaneda, Burzaco, Capital Federal, Tucumán y Mendoza , y todos figuraban inscriptos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (RDAM) . A los cinco se les prohibió el ingreso, en cumplimiento de la normativa sancionada a fines de 2024.

En paralelo, otro deudor fue identificado durante el partido entre Vélez Sarsfield y Rosario Central en el estadio José Amalfitani , por la Liga Profesional.

Este fue el sexto operativo de este tipo en eventos masivos de la Ciudad, que ya se habían implementado en los recitales de Los Piojos, Kendrick Lamar, Airbag, Lali Espósito y Don Osvaldo .

“El cumplimiento de la cuota alimentaria no es opcional: es un derecho básico para el desarrollo de chicos y adolescentes”, subrayó el ministro de Justicia porteño, Gabino Tapia.

“Con estas acciones no buscamos castigar, sino generar conciencia, pero también dejar en claro que en la Ciudad las obligaciones están para cumplirse”, agregó.

En qué consiste el operativo

Los operativos comenzaron en marzo de 2025, tras la reforma de la Ley N.º 269 mediante la Ley N.º 6.771, aprobada por la Legislatura porteña. Desde entonces, 37 deudores fueron detectados en estadios y recitales.

El subsecretario de Registro y Métodos Alternativos de Resolución de Conflictos, Hernán Najenson, destacó que “los resultados demuestran que la medida funciona: en cada operativo se detectan nuevos casos y la recepción del público es positiva”.

Los controles se realizan en conjunto entre los ministerios de Justicia y Seguridad porteños. Los agentes de la Policía de la Ciudad solicitan el DNI a los asistentes y, si alguno figura en el RDAM, se labra un acta y se impide el ingreso hasta que regularice su situación judicial.

Una medida similar ya se había implementado durante el partido entre Los Pumas y los All Blacks en el estadio de Vélez, por el Rugby Championship.

Actualmente, cerca de 3.000 personas están registradas en el RDAM de Buenos Aires, dentro de un total de 11.500 deudores a nivel nacional. La Ciudad mantiene convenios con 13 provincias para intercambiar información y asegurar controles con alcance federal.

Con estas acciones, el Gobierno porteño busca reforzar su compromiso con la defensa del derecho alimentario y la concientización social sobre la responsabilidad de cumplir con la manutención de hijos e hijas.