Doble femicidio en Córdoba: el momento de la detención de Pablo Laurta y el rescate de Pedro

El acusado por el doble crimen de Luna Giardina y de su exsuegra, Mariel Zamudio, fue arrestado en Gualeguaychú. El menor fue puesto a salvo por personal policial.

Dos policías de civil capturaron este domingo a Pablo Laurta , acusado por el doble femicidio de su expareja Luna Giardina y de su exsuegra, Mariel Zamudio , en Córdoba, y que había huído junto a su hijo Pedro, de 5 años, el cual fue rescatado sano y salvo. La aprehensión se llevó a cabo en un restaurante de Gualeguaychú, Entre Ríos.

Los agentes sorprendieron a Laurta mientras se disponía a desayunar el restaurante del Hotel Berlín y lograron frustrar sus planes de huir a Uruguay. El operativo culminó con su captura, poniendo fin a una fuga de casi 24 horas que había comenzado tras el brutal crimen en Córdoba

De acuerdo a información oficial, el acusado se encontraba en el área de desayuno del hotel, a punto de sentarse a comer, cuando los efectivos policiales, vestidos de civil, lo abordaron. La sorpresa fue total para el presunto femicida, que no opuso resistencia.

En el momento del arresto, Pedro corrió asustado al percatarse de lo que ocurría. Personal policial femenino, preparado para tal eventualidad, actuó y lo puso a resguardo. Las imágenes del niño abrazando a una de las oficiales, que se viralizaron, simbolizan el alivio tras la angustia por su desaparición.

Tras la detención, el presunto femicida se descompensó y fue trasladado a un hospital local. Actualmente permanece bajo custodia policial. En tanto que el niño de cinco años fue llevado a la Comisaría del Menor para su contención.

El momento de la detención

La detención de Pablo Laurta

Antecedentes de violencia y denuncias previas

El doble femicidio está vinculado a un historial de violencia de género. Luna Giardina, la madre de Pedro había escapado de Uruguay hace casi tres años, tras un intento previo de ahorcamiento por parte de Pablo Laurta. Según la periodista Yanina Álvarez, “Se hicieron varias denuncias ya en nuestro país contra él y tenía un botón antipánico, pero la mujer no llegó a presionarlo cuando este hombre ingresó para cometer el doble femicidio”.

El presunto autor también es señalado como administrador de la cuenta de X “Varones Unidos”, donde publica contenido sobre presuntas injusticias y hostigamiento en casos familiares. Giardina relató que Laurta ejercía control sobre su vida: “Desde que comenzamos la relación, me manipula y me obliga a hacer cosas que yo no quiero, como tener relaciones sexuales cuando yo no quería, a ir a Uruguay cuando yo no quería, no me dejaba tener redes sociales, no me dejaba tener celular y no me dejaba trabajar”.

Tras el hallazgo de los cuerpos en San Pedro de Toyos, las autoridades activaron la búsqueda del niño y difundieron su fotografía en redes sociales, con el objetivo de localizarlo rápidamente y garantizar su seguridad.