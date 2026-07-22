Cómo afiliarse a PAMI: el trámite que habilita la cobertura médica desde agosto de 2026

Quienes obtuvieron un beneficio previsional pueden incorporarse a la obra social mediante una gestión digital que habilita el acceso a los servicios.

La afiliación definitiva se realiza una vez que ANSES registra el beneficio y los aportes correspondientes a la obra social.

Las personas que comenzaron a cobrar una jubilación o pensión nacional y tienen derivados sus aportes al Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) pueden completar la afiliación definitiva para acceder a la cobertura de la obra social. Se trata de un trámite para quienes todavía no figuran como afiliados y desean contar con las prestaciones médicas, los medicamentos y el resto de los servicios que brinda el organismo.

El procedimiento puede realizarse de manera digital desde la página oficial de PAMI y, en la mayoría de los casos, demora apenas unos minutos. Una vez aprobada la afiliación , el nuevo jubilado queda habilitado para elegir un médico de cabecera y empezar a utilizar las prestaciones disponibles dentro de la red de PAMI, que incluye atención médica, estudios, medicamentos, internaciones y otros servicios destinados a sus afiliados.

La afiliación titular definitiva está destinada a quienes reciben una jubilación o pensión del régimen nacional y tienen acreditado que los descuentos de la obra social se derivan a PAMI . El trámite puede ser realizado por la persona interesada o, en caso de corresponder, por un apoderado debidamente autorizado.

El organismo también contempla otras modalidades de afiliación para familiares, personas mayores de 70 años sin beneficio previsional y excombatientes de Malvinas, aunque cada una posee requisitos específicos y una documentación diferente.

Para los nuevos jubilados , la incorporación a PAMI representa el paso que habilita el acceso formal a la cobertura sanitaria de la obra social. Hasta completar la afiliación, algunas prestaciones pueden no encontrarse disponibles.

Cómo se hace el trámite

PAMI informa que la afiliación titular es completamente digital y automática para quienes cumplen las condiciones establecidas. El primer paso consiste en ingresar al portal oficial y seleccionar la opción correspondiente a la afiliación definitiva. Durante el proceso, el sistema solicita la validación de identidad y verifica la información registrada en los organismos nacionales.

En caso de que la validación automática no pueda completarse, la solicitud queda en revisión para que personal del instituto analice la documentación presentada y se comunique con el solicitante si fuera necesario.

Las personas que todavía poseen documentos antiguos, como Libreta Cívica, Libreta de Enrolamiento o DNI libreta, deben concurrir a una agencia de PAMI para finalizar la gestión de forma presencial. En esos casos se solicita presentar el documento de identidad, el último recibo de haberes y el Comprobante de Empadronamiento (CODEM) emitido por ANSES.

Una vez aprobada la afiliación, el sistema genera la condición de afiliado y habilita el acceso a las prestaciones de la obra social.

Qué servicios quedan disponibles después de la afiliación

Completar este trámite no solo permite obtener la credencial de PAMI. También habilita el ingreso al conjunto de prestaciones médicas y sociales que brinda el ente en todo el país.

Entre ellas se encuentran la asignación de un médico de cabecera, consultas con especialistas, estudios de diagnóstico, prácticas médicas, internaciones, programas de prevención, acceso a medicamentos incluidos dentro de la cobertura y distintas prestaciones sociales destinadas a jubilados y pensionados.

Además, los afiliados pueden usar la aplicación oficial Mi PAMI para consultar órdenes médicas electrónicas, visualizar su credencial digital, acceder a la cartilla de prestadores, gestionar distintos trámites y conocer información relacionada con su cobertura.

Qué tener en cuenta antes de iniciar la gestión

PAMI recomienda verificar que los datos personales registrados en ANSES y en el RENAPER se encuentren actualizados antes de comenzar la afiliación, ya que el sistema utiliza esa información para validar automáticamente la identidad del solicitante. Si existen diferencias en el domicilio, el documento o los datos personales, el trámite puede requerir una revisión adicional.

También es importante comprobar que los aportes de la obra social hayan sido derivados correctamente a PAMI, ya que la afiliación definitiva está destinada a quienes registran esa condición como consecuencia del otorgamiento de una jubilación o pensión nacional.

Una vez finalizada la gestión y aprobada la incorporación, el afiliado puede elegir su médico de cabecera y empezar a utilizar los servicios médicos disponibles en la red del instituto.