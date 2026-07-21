PAMI cubre insumos para personas con ostomía: quiénes pueden solicitarlos y cuál es el trámite

La provisión alcanza bolsas y otros dispositivos indicados por profesionales, según la evaluación de cada caso clínico.

El programa contempla la cobertura total de elementos indispensables para personas ostomizadas mediante un trámite con indicación médica y documentación vigente.

Las personas afiliadas al Programa de Atención Médica Integral ( PAMI ) que tengan una ostomía pueden acceder a la cobertura de los insumos necesarios para su tratamiento sin costo, siempre que cumplan con los requisitos establecidos por la obra social. El beneficio está destinado a garantizar la continuidad de los cuidados y evitar que los pacientes deban afrontar gastos elevados para acceder a materiales de uso cotidiano.

La prestación forma parte de las coberturas médicas que ofrece PAMI para afiliados con indicación profesional y contempla la entrega de distintos dispositivos, cuya cantidad y características dependen de la necesidad clínica de cada persona. Para iniciar el trámite es indispensable presentar la documentación requerida y una prescripción médica actualizada.

La provisión de estos elementos busca asegurar una mejor calidad de vida para quienes fueron sometidos a una cirugía que derivó en una ostomía, una intervención que crea una abertura en el abdomen para permitir la eliminación de desechos cuando el funcionamiento normal del aparato digestivo o urinario se encuentra comprometido.

PAMI brinda cobertura para diferentes insumos utilizados por pacientes ostomizados. El tipo de material autorizado depende del diagnóstico y de la evaluación realizada por el médico tratante.

Entre los elementos que pueden incluirse en la prestación se encuentran las bolsas colectoras, placas, barreras protectoras para la piel, pastas niveladoras, anillos de sellado, cinturones de soporte y otros accesorios específicos que ayudan a mejorar la adherencia del sistema y proteger la zona afectada.

La entrega de estos productos se realiza de acuerdo con la indicación profesional. La cantidad autorizada puede variar según el tipo de ostomía, la frecuencia de recambio recomendada y las condiciones particulares del paciente.

Desde PAMI explican que la cobertura está orientada a garantizar el acceso continuo a los dispositivos médicos indispensables para el tratamiento, evitando interrupciones que puedan derivar en complicaciones de salud.

Cómo solicitar la cobertura

Para acceder al beneficio, el afiliado debe contar con una orden médica confeccionada por un profesional donde se detalle el diagnóstico, el tipo de ostomía y los insumos requeridos. Esa documentación debe encontrarse vigente al momento de iniciar el trámite.

Además de la prescripción médica, generalmente se solicita el DNI, la credencial de PAMI y la historia clínica o estudios complementarios que permitan respaldar la indicación del tratamiento cuando la obra social lo considere necesario.

Una vez presentada la documentación, PAMI analiza la solicitud y, en caso de aprobarla, autoriza la provisión de los insumos correspondientes. El procedimiento puede realizarse a través de las agencias de atención del organismo o mediante los canales habilitados para este tipo de prestaciones, de acuerdo con la modalidad vigente en cada región.

En aquellos casos en los que resulte necesario renovar la cobertura, el afiliado deberá presentar una nueva indicación médica actualizada para mantener la entrega de los materiales. El trámite es completamente digital y no requiere que vayas a la agencia.

Por qué estos insumos son fundamentales

Una ostomía es una intervención quirúrgica mediante la cual se crea una abertura, denominada estoma, para permitir la eliminación de materia fecal o de orina cuando el tránsito natural no puede realizarse debido a distintas enfermedades o lesiones.

Después de la operación, la persona necesita usar dispositivos especialmente diseñados para recolectar los desechos del organismo y proteger la piel que rodea el estoma. Contar con insumos apropiados y reemplazarlos con la frecuencia indicada ayuda a prevenir filtraciones, irritaciones, infecciones y otras complicaciones que pueden afectar la calidad de vida.

Si bien el acceso a los insumos constituye una parte esencial del tratamiento, el control frecuente también resulta fundamental para evaluar el estado del estoma y adaptar el tipo de dispositivo cuando sea necesario.