PAMI: qué credenciales siguen vigentes y cuáles ya no sirven para hacer trámites

La obra social mantiene cuatro formatos oficiales con la misma validez para acceder a prestaciones y servicios de salud.

PAMI recordó cuáles son las credenciales habilitadas para retirar medicamentos, atenderse con médicos y realizar trámites en todo el país

Los afiliados de PAMI pueden acreditar su identidad mediante cuatro credenciales oficiales que están vigentes para acceder a consultas médicas, retirar medicamentos en farmacias adheridas y realizar distintos trámites. El organismo aclaró que todas tienen la misma validez y que ningún prestador puede exigir un formato específico para brindar atención.

Contar con una credencial actualizada es fundamental para agilizar la atención en farmacias, consultorios y agencias del organismo. Además de identificar al afiliado, este documento permite validar recetas electrónicas, gestionar turnos y acceder a la cobertura médica prevista por PAMI.

El organismo también recordó que algunos formatos antiguos dejaron de tener validez . Quienes todavía conserven esas versiones deberán obtener una de las credenciales actualmente habilitadas para evitar demoras o problemas al momento de utilizar los servicios de la obra social.

Actualmente, PAMI reconoce cuatro formatos de credencial con exactamente la misma validez. La primera es la credencial digital , disponible desde la aplicación oficial Mi PAMI. Puede mostrarse directamente desde el teléfono celular al momento de realizar una consulta médica, retirar medicamentos o efectuar distintos trámites.

Otra alternativa es la credencial provisoria con código QR , que puede descargarse desde el sitio web oficial del organismo e imprimirse. El código QR debe encontrarse visible porque es el elemento que permite validar los datos del afiliado. Si una persona conserva una credencial provisoria sin QR, deberá generar una nueva versión para que sea aceptada.

La tercera opción es la credencial provisoria tipo ticket. Este formato puede imprimirse en las terminales de autogestión ubicadas en agencias y Unidades de Gestión Local (UGL). Está pensada especialmente para quienes no usan celulares o prefieren realizar sus gestiones de manera presencial.

Finalmente, sigue siendo válida la credencial plástica tradicional. Aunque PAMI ya no la entrega a nuevos afiliados, quienes todavía la conservan pueden seguir utilizándola normalmente mientras se encuentre en buen estado y los datos correspondan al titular. No es obligatorio reemplazarla únicamente por tratarse de un formato anterior.

Qué credenciales dejaron de ser validas

Además de informar cuáles son las credenciales vigentes, PAMI recordó qué versiones ya no deben utilizarse. Entre ellas se encuentra la credencial provisoria sin código QR, que fue reemplazada por una nueva versión con ese elemento de seguridad. El QR permite validar automáticamente la identidad del afiliado y por eso resulta indispensable para que el documento sea aceptado.

También dejó de tener vigencia el modelo anterior de credencial que fue sustituido por los formatos actualmente reconocidos por el organismo. Los afiliados que todavía conserven alguna de esas versiones deberán descargar la credencial provisoria con QR, utilizar la aplicación Mi PAMI o imprimir un ticket desde una terminal de autogestión.

Para qué sirve la credencial de PAMI y cómo conseguirla

La credencial constituye uno de los documentos más importantes para cualquier afiliado porque se usa en prácticamente todas las prestaciones brindadas por la obra social.

Su principal función es permitir el retiro de medicamentos en farmacias adheridas mediante el sistema de receta electrónica. Además, facilita la validación de turnos con médicos especialistas, las consultas en centros de salud y la gestión de distintos trámites ante el organismo. También resulta necesaria para acreditar la condición de afiliado frente a clínicas, hospitales, consultorios y otros prestadores que integran la red de PAMI.

En el caso de los medicamentos, el procedimiento se complementa con la receta electrónica emitida por el médico de cabecera o profesional. Una vez cargada en el sistema, el afiliado solo necesita presentar su DNI y cualquiera de las credenciales habilitadas para retirar los remedios en la farmacia.

El uso de credenciales digitales permitió simplificar muchos trámites para quienes usan teléfonos celulares, ya que evita llevar documentación impresa y facilita el acceso inmediato a los datos personales desde la aplicación oficial. Los afiliados que deseen utilizar la credencial digital deben descargar la aplicación oficial Mi PAMI.

Quienes prefieran una versión impresa pueden ingresar al sitio web oficial del organismo para descargar la credencial provisoria con código QR o acercarse a una agencia de PAMI para imprimir el formato tipo ticket desde una terminal de autogestión.