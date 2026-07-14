Medicamentos gratis de PAMI: cómo hacer el trámite y quiénes pueden acceder

El subsidio contempla hasta seis remedios sin cargo, sujeto a evaluación de la Unidad de Gestión Local correspondiente.

PAMI permite iniciar por internet la solicitud de cobertura total para medicamentos ambulatorios cuando el afiliado cumple los requisitos establecidos.

Los afiliados a PAMI que cumplan con las condiciones económicas y sociales definidas por el organismo pueden solicitar la cobertura del 100% para medicamentos ambulatorios mediante un trámite que también puede iniciarse de forma online. El beneficio está pensado para jubilados y pensionados que, aun con los descuentos habituales, no pueden afrontar el costo de sus tratamientos.

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El mecanismo forma parte del denominado Subsidio Social para Medicamentos , una herramienta que permite obtener hasta seis medicamentos sin cargo cuando el afiliado reúne los requisitos establecidos. La aprobación no es automática. Cada solicitud es analizada por la Unidad de Gestión Local (UGL) correspondiente antes de otorgar el beneficio.

La cobertura de medicamentos sigue siendo uno de los beneficios más utilizados por los afiliados, especialmente entre quienes reciben tratamientos prolongados para enfermedades crónicas. Además del subsidio social, PAMI mantiene descuentos parciales y coberturas especiales para distintos tratamientos.

El procedimiento puede iniciarse desde la página oficial de PAMI , donde el afiliado debe ingresar a la sección correspondiente al trámite de medicamentos sin cargo. Ahí encontrará un formulario para cargar la información personal y la documentación necesaria para que el organismo evalúe el pedido.

Entre los documentos solicitados figuran el DNI, la credencial de afiliación, el último recibo de haberes, la receta médica vigente y una declaración jurada. En los casos en que el afiliado necesite una cantidad mayor de medicamentos, también puede requerirse documentación complementaria emitida por el profesional tratante.

Una vez enviada la solicitud, la Unidad de Gestión Local analiza si el afiliado reúne las condiciones exigidas para acceder al subsidio. Durante esa evaluación se consideran distintos puntos relacionados con la situación económica y patrimonial del solicitante, además de la necesidad médica acreditada mediante la prescripción correspondiente.

Si el trámite resulta aprobado, la cobertura del 100% se aplica sobre los medicamentos autorizados dentro del beneficio. En caso de que la documentación presentada sea insuficiente o falte información, PAMI puede requerir datos adicionales antes de emitir una resolución definitiva.

Quiénes pueden acceder al beneficio

El Subsidio Social está destinado a afiliados que no pueden afrontar el costo de los medicamentos aun después de aplicar los descuentos habituales de PAMI. Para acceder es necesario cumplir con una serie de requisitos definidos por el organismo.

Entre las condiciones generales se encuentran no contar con cobertura de medicina prepaga simultánea, no poseer determinados bienes considerados incompatibles con el beneficio y encontrarse dentro de los parámetros económicos establecidos por PAMI para este tipo de asistencia. Cada caso es evaluado individualmente por la Unidad de Gestión Local.

El organismo también contempla situaciones excepcionales. Si un afiliado supera alguno de los requisitos económicos, pero enfrenta gastos elevados vinculados con problemas de salud o atraviesa circunstancias sociales particulares, puede presentar la documentación correspondiente para que su caso sea analizado.

La cobertura del subsidio no reemplaza al Programa de Medicamentos de PAMI. Este último continúa ofreciendo descuentos que pueden llegar al 100% para distintos tratamientos específicos contemplados por la normativa vigente, además de coberturas parciales que varían según el tipo de medicamento.

Qué medicamentos incluye el programa

PAMI mantiene un vademécum que reúne medicamentos destinados al tratamiento de enfermedades agudas, crónicas y patologías de alta complejidad. Dependiendo del tipo de tratamiento, la cobertura puede ser parcial o total.

El Subsidio Social permite que quienes cumplen las condiciones establecidas obtengan la cobertura completa de hasta seis medicamentos ambulatorios. Cuando el tratamiento requiere una cantidad superior, el afiliado puede iniciar un trámite específico para solicitar una autorización excepcional acompañando la documentación médica correspondiente.

En general, el programa de cobertura al 100% de PAMI incluye tratamientos especiales, oncológicos, de VIH, diabetes (insulinas y tiras) y un listado de cerca de 170 drogas esenciales para patologías crónicas que requieren uso permanente.

El listado de medicamentos cubiertos se actualiza periódicamente y puede consultarse a través de los canales oficiales de PAMI. Ahí también se encuentran disponibles los porcentajes de cobertura, el detalle de cada principio activo y las condiciones particulares para acceder a determinados tratamientos.