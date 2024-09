Cómo evitar estafas y fraudes, según la Caja de jubilaciones de Córdoba

Para evitar que sus afiliados caigan en cualquier tipo de estafa, robo o fraude, la Caja de Jubilaciones, Pensiones y Retiro de Córdoba brindó un informe en su web con las medidas a tomar para obtener mayor seguridad. Es que los fraudes digitales son cada vez más frecuentes, y las víctimas preferidas de los estafadores son aquellas personas que no tienen tanto conocimiento informativo.

retiree-7390179_1280.jpg Información importante para los jubilados y pensionados de la provincia de Córdoba. Pixabay.

Estas son las recomendaciones de la Caja de jubilaciones de Córdoba para evitar estafas y fraudes

En primer lugar, debemos evitar darle nuestros datos personales a cualquier persona, por eso es necesario comprobar la URL de la barra de direcciones. En caso de que no sea una dirección oficial, utilice el nombre de alguna organización pero tenga un símbolo añadido o reemplazando una letra, que tenga un fallo ortográfico, o que no use un protocolo seguro, es decir "https://" es probable que se trate de una página falsa que busca estafarnos.