Inhabilitaron al conductor que provocó el accidente de Barby Franco + Seguir en









Se trata de un hombre de 82 años que realizó una maniobra indebida y generó un choque en cadena sobre la Ruta 3.

La modelo Barby Franco frenó de imprevisto tras la maniobra de un conductor y provocó un accidente multiple.

Las autoridades bonaerenses inhabilitaron de manera preventiva al conductor que provocó el accidente en el que estuvo involucrada la modelo Barby Franco en la localidad de Cañuelas. La medida fue adoptada tras identificar al responsable de la maniobra que originó el siniestro vial.

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El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 3, a la altura del kilómetro 69, cuando una camioneta se cruzó en contramano, lo que obligó a la conductora a frenar de forma abrupta y derivó en un choque en cadena con otros dos vehículos.

Según la investigación, el conductor involucrado, de 82 años, manejaba una camioneta que realizó una maniobra indebida y luego se dio a la fuga, sin llegar a impactar directamente pero generando la secuencia del accidente.

A raíz del episodio, uno de los conductores sufrió lesiones leves y fue asistido en el lugar, mientras que Franco y sus acompañantes no presentaron heridas de gravedad.

Medida preventiva y avance de la investigación La inhabilitación fue dispuesta por las autoridades de seguridad vial de la provincia de Buenos Aires en el marco de la normativa vigente, con el objetivo de retirar de la circulación a conductores que representen un riesgo. El caso continúa bajo investigación para determinar responsabilidades y eventuales sanciones adicionales, mientras se avanza en la reconstrucción del hecho ocurrido en una de las principales rutas del territorio bonaerense.

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