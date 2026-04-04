Las increíbles nuevas imágenes lunares que compartió Artemis II + Seguir en









La misión tripulada de la NASA avanza hacia el sobrevuelo lunar previsto para el lunes; los astronautas transmiten fotografías históricas desde la nave Orion.

Los astronautas muestran perspectivas del planeta que no se registraban desde que los astronautas abandonaron la órbita terrestre por última vez durante la era Apolo.

La misión Artemis II de la NASA continúa su travesía hacia la Luna y la tripulación se encuentra a más de la mitad del camino, con el sobrevuelo lunar programado para el lunes. A bordo de la nave espacial Orion, los cuatro astronautas —Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el canadiense Jeremy Hansen— difunden imágenes y transmisiones en vivo que documentan el avance de la primera misión tripulada al espacio profundo en más de cinco décadas.

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Entre las fotografías distribuidas figura una toma de la cuenca Orientale, una región lunar que ningún ojo humano había observado hasta ahora, ya que solo cámaras robóticas habían registrado esa zona. El cráter, cubierto de sombra y con 965 kilómetros de ancho, representa una zona de transición entre la cara visible y la cara oculta de la Luna. Los astronautas señalaron que el astro se percibe cada vez más grande a través de las ventanas de la cápsula a medida que se aproximan.

Las imágenes de la Tierra captadas desde Orion también resultan de particular relevancia, ya que muestran perspectivas del planeta que no se registraban desde que los astronautas abandonaron la órbita terrestre por última vez durante la era Apolo. Entre las tomas se distinguen auroras boreales y la denominada luz zodiacal, capturadas tras la maniobra de inyección translunar completada el 2 de abril.

La tripulación también apareció en directo ante la cámara durante la transmisión continua de la misión por parte de la NASA, lo que permitió vistazos espontáneos de la vida cotidiana en el espacio. En una de las imágenes, la mayoría de las luces de la nave están apagadas para evitar reflejos en las ventanas, lo que permitió al astronauta Hansen observar el exterior.

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