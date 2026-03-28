Temporal en Santa Fe y Córdoba provocó destrozos y evacuados, aunque el pronóstico proyecta mejorías

Las ráfagas de viento y las copiosas precipitaciones afectaron el noroeste cordobés y el sur santafesino. Los operativos controlaron la urgencia.

Destrozos de edificios en Santa Fe y graves inundaciones en Córdoba : ese fue el resultado de un temporal que afectó la zona centro del país entre la noche del viernes y la madrugada del sábado. Incluso la autopista que une las ciudades de Rosario y Córdoba -a la altura de Amstrong- se vieron afectadas en su circulación por el vuelco de dos camiones , a partir del efecto de las ráfagas laterales.

Aún así, el Servicio Meteorológico Nacional proyecta que las precipitaciones no se reanudarán hasta el próximo jueves, por lo que los operativos de asistencia desplegados en el noroeste cordobés y el sur santafesino podrían terminar de contener la situación.

En Córdoba, la localidad más afectada fue Colonia Marina, en donde el torrencial que inició el viernes por la noche registró precipitaciones de entre 200 y 250 milímetros en pocas horas. El temporal provocó anegamientos severos en todo el pueblo, a 200 kilómetros de la ciudad capital y en donde habitan 1.266 personas. Dado que la lluvia no se detuvo durante la madrugada, algunas personas tuvieron que ser asistidas y evacuadas ante la acumulación de agua en sus hogares. Decenas de familias estuvieron en esta situación.

Dotaciones de bomberos voluntarios de distintas localidades (La Francia, Devoto y San Francisco), personal municipal y equipos de emergencia iniciaron el operativo de urgencia durante la madrugada del sábado, en donde se ayudó a despejar las calles, coordinar el destape del sistema de desagote y asistir en los traslados de personas. Aún hay sectores comprometidos dado que los lotes agrícolas linderos obstaculizan el escurrimiento del agua.

La localidad de Colonia Marina fue la más afectada por el temporal en la provincia de Córdoba.

Localidades cercanas como El Tío (151 mm), La Francia (130 mm) y Las Varas (108 mm) también registraron fuertes precipitaciones en las últimas 24 horas. Autoridades provinciales se encuentran en la zona colaborando con los operativos de asistencia.

Fuertes ráfagas de viento en Santa Fe

Distintas localidades del departamento Belgrano, en la provincia de Santa Fe, sufrieron las consecuencias de un severo temporal, que incluyó ráfagas de viento superiores a los 150 kilómetros por hora, provocando múltiples destrozos. Personal de Protección Civil opera en la zona para auxiliar a la comunidad, en conjunto con las fuerzas de seguridad y dotaciones de bomberos de cinco localidades distintas.

Una de las localidades afectadas fue la de Bouquet, en donde los vientos tuvieron como efecto el bloqueo de las las arterias principales con ramas y postes de media tensión. Además, el tendido eléctrico sufrió daños estructurales, dejando a gran parte de la población sin suministro. A su vez, se registraron desprendimientos de mampostería en las viviendas e interrupciones en la red de comunicaciones quedó totalmente interrumpida.

Por su parte, la localidad de Montes de Oca fue el epicentro de la tormenta en la madrugada del sábado. Entre las consecuencias, se incluyen voladuras de techos y caída de árboles. También se vio afectado el suministro eléctrico. Continúan las tareas para despejar las rutas y asistir a damnificados.