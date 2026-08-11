Córdoba: detuvieron a un hombre por provocar un incendio forestal con las brasas de un asado + Agregar ámbito en









El incidente tuvo lugar en la localidad de Charbonier. Las llamas ya avanzaron sobre al menos 15 hectáreas.

Detuvieron a un hombre por provocar incendios en Córdoba. X

Un hombre quedó detenido en Córdoba acusado de iniciar un incendio forestal después de arrojar las brasas y cenizas de un asado sin tomar las precauciones necesarias. El fuego afectó alrededor de 15 hectáreas y obligó a desplegar un importante operativo para contener las llamas.

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Según informó la Policía de Córdoba, el episodio ocurrió en la localidad de Charbonier, donde las autoridades identificaron al sospechoso como el presunto responsable del inicio del foco ígneo.

Cómo comenzó el incendio De acuerdo con la declaración del acusado, había retirado hasta el lugar un tacho que contenía brasas y cenizas. Los investigadores señalaron que esa acción habría provocado el comienzo del fuego y su posterior propagación por la vegetación.

Las llamas avanzaron sobre aproximadamente 15 hectáreas y el frente del incendio alcanzó cerca de un kilómetro, situación que llevó a las autoridades a activar un protocolo especial para impedir que el fuego continuara extendiéndose.

Los incendios ya consumieron 15 hectáreas. Ante la magnitud del episodio, participaron del operativo los Bomberos de La Falda, La Cumbre y San Marcos Sierras, además de integrantes del Equipo Técnico de Acción ante Catástrofes (ETAC), la Guardia Local y personal de Gestión Integral de Manejo de Fuegos.

También intervinieron efectivos de la departamental Punilla Norte, agentes de la Policía Caminera y dos aviones hidrantes, que colaboraron desde el aire con las tareas para controlar el incendio. Córdoba estaba bajo alerta por riesgo de incendios El episodio ocurrió mientras diferentes sectores de la provincia atravesaban jornadas con peligro alto de incendios forestales, debido a condiciones que favorecieron la propagación del fuego. En ese contexto, las autoridades cordobesas habían solicitado extremar las medidas de prevención y evitar cualquier práctica que pudiera generar nuevos focos. El hombre quedó detenido mientras avanzó la investigación para determinar las circunstancias en las que comenzó el incendio y establecer su responsabilidad en el hecho.

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