Conmoción en Córdoba: el crudo testimonio de la madre del niño de 3 años atacado por un pitbull

La investigación sigue en curso y aún no hay detenidos: las personas vinculadas al animal permanecen prófugas.

Córdoba se encuentra conmocionada por la muerte de un menor tras el ataque de un pitbull

Dolor y conmoción atraviesan a una familia tras la muerte de un niño de tres años en Córdoba , luego de ser atacado por un perro en un barrio de la capital provincial. Mientras la Justicia avanza con la causa, el relato de su madre expone con crudeza los instantes posteriores al hecho.

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Claudia, mamá del pequeño Salvador, reconstruyó lo ocurrido y describió el momento en que encontró a su hijo. “Cuando lo vi, el perro ya se lo estaba comiendo” , expresó al recordar la escena.

El episodio ocurrió mientras el padre del niño realizaba tareas en la vereda. Según el testimonio, el menor se alejó unos metros y se dirigió hacia un terreno lindero desde donde salió el animal .

La madre había ingresado brevemente a la vivienda y, al salir, comenzó a buscarlo. Fue entonces cuando se produjo el hallazgo. El ataque habría comenzado en la zona de la cabeza y el rostro , provocando heridas de extrema gravedad.

A pesar del traslado urgente a un centro de salud, el niño no logró sobrevivir.

El episodio ocurrió mientras el padre del niño realizaba tareas en la vereda. Según el testimonio, el menor se alejó unos metros y se dirigió hacia un terreno lindero desde donde salió el animal.

Reclamo de justicia y responsabilidad

En medio del dolor, la familia exige respuestas. “Quiero que esto no le pase a ningún otro niño. Que los responsables paguen”, sostuvo la madre.

En la misma línea, la abuela del menor apuntó directamente contra los dueños del animal: “El perro actúa por instinto, pero el dueño es quien tiene que hacerse responsable”, afirmó.

Investigación en marcha y sospechosos prófugos

La causa continúa bajo investigación judicial, pero las personas que habitaban el terreno del que salió el perro aún no fueron localizadas, lo que complica el avance del expediente.

En paralelo, organismos locales señalaron que las denuncias vinculadas a incidentes con animales vienen en aumento, lo que vuelve a poner el foco en la tenencia responsable.

Mientras tanto, la familia atraviesa el duelo y desmintió cualquier tipo de colecta o pedido de dinero, aclarando que no están solicitando ayuda económica.