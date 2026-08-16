Caja de Jubilaciones de Córdoba: cuándo se cobran los haberes de agosto 2026

El organismo provincial estableció la fecha de acreditación para quienes reciben prestaciones. Además, detalló cómo iniciar una solicitud.

Los jubilados de Córdoba ya conocen la fecha de cobro de agosto 2026.

Los jubilados y pensionados provinciales de Córdoba ya tienen definida la fecha en la que se acreditarán los haberes correspondientes a agosto de 2026. Como sucede habitualmente sobre la finalización del mes, la Caja confirmó la logística de pago y las alternativas operativas habilitadas para los beneficiarios.

Para realizar consultas o consultar la historia laboral de cara a un trámite de retiro, las autoridades recuerdan que la atención se gestiona de manera digital mediante la plataforma oficial del gobierno cordobés.

La fecha de cobro de agosto para jubilados y pensionados provinciales de Córdoba será el lunes 31 de agosto de 2026 . Se trata de una acreditación correspondiente a los haberes del mes y se enmarca en el mecanismo que toma como referencia el último día hábil.

La información registrada durante la vida laboral resulta clave al momento de iniciar una gestión vinculada al retiro.

El dinero se deposita en la cuenta bancaria correspondiente al beneficiario. Esto permite disponer del haber mediante los canales habituales de cada entidad, como la extracción de efectivo en cajeros automáticos, pagos con tarjeta de débito, transferencias y operaciones desde el home banking o las aplicaciones bancarias.

En este punto conviene distinguir entre la fecha en que el organismo dispone el pago y el momento exacto en que cada persona puede visualizarlo en su cuenta. Aunque la acreditación está prevista para el lunes 31 de agosto, pueden existir diferencias operativas según la entidad bancaria.

Para revisar la liquidación de haberes, consultar el recibo digital o gestionar una prestación, los beneficiarios deben ingresar a la plataforma Ciudadano Digital de Córdoba con contraseña nivel 2. Dentro del sistema de la Caja de Jubilaciones se puede consultar el detalle de los depósitos, verificar la historia laboral y realizar el seguimiento de expedientes previsionales.

La organización de las finanzas personales ocupa un lugar central para quienes reciben ingresos previsionales. Magnific

Paso a paso: cómo tramitar la jubilación

Para iniciar una jubilación ordinaria en Córdoba es necesario cumplir determinados requisitos de edad y de servicios con aportes. En el régimen general, la Caja establece 30 años de servicios con aportes, con una edad de 65 años para los varones y 60 para las mujeres. Existen condiciones diferentes para servicios diferenciales y para el personal docente.

Antes de comenzar la solicitud, el primer paso es contar con una clave personal de Ciudadano Digital (CiDi). Para registrarse se requiere el número de CUIL y una dirección de correo electrónico válida. Luego, el interesado debe revisar su historia laboral para comprobar que estén correctamente registrados los años de servicios aportados al sistema provincial.

Si aparecen diferencias entre los períodos trabajados y la información que figura en el sistema, es necesario solicitar la corrección correspondiente antes de avanzar. Este control previo puede evitar que el trámite quede detenido por datos incompletos o inconsistencias en los registros.

Una vez verificada la información, la solicitud se inicia online desde el portal de trámites de la Caja. El procedimiento contempla distintas etapas:

Datos personales: se revisa la información registrada y los medios de contacto

se revisa la información registrada y los medios de contacto Historia laboral: se verifica que figuren los años de servicios aportados

se verifica que figuren los años de servicios aportados Servicios de otras cajas: si existen períodos correspondientes a ANSES, cajas provinciales o profesionales, deben informarse y acompañarse con la documentación que los respalde

si existen períodos correspondientes a ANSES, cajas provinciales o profesionales, deben informarse y acompañarse con la documentación que los respalde Situación previsional: el sistema realiza una simulación para determinar si se reúnen las condiciones necesarias

el sistema realiza una simulación para determinar si se reúnen las condiciones necesarias Información adicional: se consignan datos vinculados con hijos, otros beneficios previsionales y beneficiarios del subsidio por fallecimiento

Cuando intervienen servicios de otros regímenes, la documentación puede ser especialmente relevante. La Caja indica que debe presentarse el reconocimiento de servicios correspondiente o, según el caso, documentación que permita acreditar los períodos informados. La resolución dependerá de la verificación administrativa de los datos.

Una vez finalizada la presentación, las comunicaciones se envían al correo electrónico registrado en CiDi. También es posible consultar el estado del expediente desde el servicio de la Caja de Jubilaciones dentro de Ciudadano Digital. Si el beneficio es otorgado, todavía queda un paso: realizar la activación de la jubilación para que pueda efectuarse la liquidación y comenzar el cobro mensual.

Los requisitos pueden variar según la actividad desempeñada. Por ejemplo, los servicios diferenciales contemplan 25 años de aportes, con al menos 20 años en tareas de esa naturaleza, y establecen edades diferentes. Para docentes también existen condiciones específicas: 25 años de servicios, de los cuales al menos 10 deben ser frente a alumnos; si no se alcanza ese período frente a estudiantes, el requisito puede elevarse a 30 años de servicios.