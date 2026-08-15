Córdoba propone un recorrido por el arte con nuevas muestras en sus principales museos

Tres de los principales museos de Córdoba renovaron su agenda con exposiciones de arte contemporáneo, instalaciones y propuestas inmersivas.

Córdoba ofrece una propuesta que combina arte, patrimonio, arquitectura y nuevas experiencias para el público.

Córdoba vuelve a posicionarse como uno de los grandes destinos culturales del país con una nutrida agenda de exhibiciones que combina patrimonio, arte contemporáneo, tecnología, instalaciones y nuevas formas de interacción con el público.

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Tres de los principales espacios culturales de la ciudad de Córdoba (el Museo Evita Palacio Ferreyra, el Museo Emilio Caraffa y el Centro de Arte Contemporáneo Chateau - Antonio Seguí ) incorporaron recientemente nuevas muestras que permanecerán disponibles durante los próximos meses.

La propuesta permite armar un recorrido por distintas expresiones artísticas y, al mismo tiempo, descubrir algunos de los edificios y espacios verdes más emblemáticos de la capital provincial.

Inaugurado en 2007, el Museo Evita Palacio Ferreyra alberga la colección de arte de la provincia de Córdoba y cuenta con 12 salas de exposición permanente, además de auditorio, sala taller, biblioteca y espacio de interpretación.

El propio edificio constituye parte de la experiencia. Rodeado de jardines, el palacio recibe a los visitantes con un imponente hall de 20 metros de altura y una monumental escalera de mármol.

La nueva exposición “Fuerza Natural” reúne siete proyectos de destacados artistas argentinos y propone un recorrido alrededor de conceptos como la memoria, la naturaleza, la tecnología y los vínculos con el entorno.

La exhibición se despliega en distintos sectores y pisos del palacio, lo que permite combinar las obras con la arquitectura histórica del edificio.

Entre las propuestas se encuentra “Círculos del Infierno”, de Carlos Alonso, ubicada en el tercer piso. Inspirada en el descenso de Dante a los infiernos, la obra plantea una reflexión sobre el dolor, la violencia y la memoria histórica argentina.

En el subsuelo, Fernando Maza presenta “La construcción de la pintura”, una serie en la que objetos, signos y fragmentos construyen un paisaje que no pretende representar la naturaleza sino crearla.

También en el subsuelo se encuentra “El oficio de la belleza”, de Alejandro Rosemberg, integrada por una selección de 22 óleos.

En el Espacio T, Carmen Buteler presenta la instalación “Atar, entre territorio y lazo”, mientras que en el segundo piso Pablo Peisino propone “8 bits o el mundo en llamas”, una instalación inspirada en los videojuegos de la década de 1980.

El recorrido continúa en los espacios exteriores. En el parque del museo, Luciano Colman presenta “Eco-sistemas de luz. Memoria de bioluminiscencia”, una intervención que recrea el brillo característico de las luciérnagas.

Finalmente, el hall alberga “Azul de ultramar”, con una gran vela de galeón suspendida en el aire como protagonista.

El museo funciona de martes a domingo, de 10 a 19, en avenida Hipólito Irigoyen 511.

Museo Emilio Caraffa: arte contemporáneo, tecnología y experiencias sensoriales

A pocos minutos del Palacio Ferreyra, el Museo Emilio Caraffa (MEC) propone un diálogo entre la memoria artística cordobesa y las expresiones contemporáneas.

Las nuevas exposiciones exploran diferentes lenguajes y buscan generar espacios de encuentro entre las obras y el público.

Una de las propuestas es “Precioso prejuicio”, una experiencia participativa que pone en discusión los prejuicios vinculados con el arte y propone al visitante cuestionar estereotipos.

Por otra parte, “Entre sentidos. Inmersiones en torno al paisaje” plantea una experiencia que excede la contemplación tradicional. La propuesta incorpora recursos táctiles, sonoros y sensoriales para ampliar las formas de recorrer y experimentar un museo.

La relación entre creación artística y nuevas tecnologías aparece en “Are you for real”, una exposición que aborda los límites entre lo real y lo virtual y explora el vínculo entre arte, tecnología e inteligencia artificial.

A estas propuestas se suma “Bordadoras en el Museo: Archivo afectivo y Territorios sensibles”, que reúne piezas textiles y recupera historias, experiencias y memorias compartidas.

El Museo Emilio Caraffa abre de martes a domingo y feriados, de 10 a 17:30, en avenida Poeta Lugones 411, Parque Sarmiento.

Bestiarios reales y fantásticos en el Chateau

El recorrido cultural puede completarse en el Centro de Arte Contemporáneo Chateau - Antonio Seguí, ubicado en el Parque del Chateau.

El 31 de julio inauguró “Bestiario: animales reales y fantásticos”, una exposición que nació de una convocatoria que recibió cerca de 300 propuestas y de la cual fueron seleccionadas 95.

La muestra propone explorar las diferentes maneras en que el universo animal fue representado a través del arte, tanto desde lo real como desde lo imaginario.

El recorrido reúne dibujos, pinturas, esculturas, objetos, instalaciones, producciones analógicas y digitales, registros audiovisuales, grabados y propuestas gráficas, con una diversidad de lenguajes que permite acercarse al concepto de “bestia” desde perspectivas muy diferentes.

El espacio puede visitarse de martes a domingo, de 10 a 19, en el Parque del Chateau.

Una entrada para recorrer los tres museos

Además de la variedad de propuestas, los tres espacios cuentan con un esquema de entradas que permite organizar un circuito cultural por la ciudad.

La entrada general, para mayores de 16 años, tiene un valor de $5.000, mientras que el ingreso para un grupo familiar de hasta seis integrantes cuesta $15.000.

También existe una opción para visitar los tres museos por $10.000, una alternativa pensada para quienes quieran completar el recorrido y conocer las distintas propuestas en una misma visita.

Los miércoles, el ingreso es libre y gratuito.

Con esta renovación de su agenda, Córdoba ofrece una propuesta que combina arte, patrimonio, arquitectura y nuevas experiencias para el público. Un recorrido que permite acercarse a la producción artística argentina y, al mismo tiempo, descubrir algunos de los espacios culturales más destacados de la ciudad.