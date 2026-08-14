Ingeniería Nuclear: lanzan una nueva carrera para formar profesionales en Córdoba

La UTN Facultad Regional Córdoba incorporará la primera carrera de Ingeniería Nuclear de la provincia. La iniciativa es impulsada por el Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Asuntos Nucleares y la CNEA, y busca ampliar la formación de profesionales para acompañar la expansión del sector nuclear argentino.

La incorporación de Ingeniería Nuclear a la UTN Córdoba se convierte así en un nuevo componente de la estrategia de formación de capital humano para el sector energético y tecnológico.

El Gobierno nacional y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) avanzan en la expansión de la formación especializada para el sector nuclear con el lanzamiento de la primera carrera de Ingeniería Nuclear de la provincia de Córdoba . La propuesta fue presentada en la Facultad Regional Córdoba de la UTN y cuenta con el impulso del Ministerio de Capital Humano, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, la Secretaría de Asuntos Nucleares de la Nación y la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA).

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La nueva carrera se integra a un Ecosistema de Formación Nuclear que también incluye la Licenciatura en Gestión de Instalaciones Nucleares y la Tecnicatura Universitaria en Radioquímica. El objetivo es ampliar la cantidad de ingenieros, técnicos y profesionales especializados disponibles para una actividad que el Gobierno considera estratégica y que atraviesa una etapa de expansión tanto en la Argentina como a nivel internacional.

La iniciativa se desarrolla en el marco del Programa de Fortalecimiento de las Ingenierías y Carreras Estratégicas en las Universidades Nacionales , impulsado por la Subsecretaría de Políticas Universitarias. El programa pone el foco en carreras STEM vinculadas con sectores productivos considerados estratégicos, entre ellos la energía, la minería, la industria y la tecnología.

La incorporación de Ingeniería Nuclear a la UTN Córdoba constituye la primera experiencia concreta de expansión de la formación nuclear especializada hacia una universidad nacional con tradición en ingeniería , de acuerdo con los lineamientos establecidos por la política nuclear argentina.

La estrategia busca ampliar la capacidad de formación sin resignar los estándares técnicos y académicos que caracterizaron históricamente al sistema nuclear argentino. Para ello, la Secretaría de Asuntos Nucleares y la CNEA acompañaron el desarrollo de la propuesta académica y promovieron su articulación con los organismos y empresas que forman parte del sector.

La necesidad de ampliar la formación responde también a las perspectivas de crecimiento de la actividad nuclear. El desarrollo de nuevas tecnologías, la generación nucleoeléctrica, las aplicaciones de la tecnología nuclear, la medicina nuclear y las actividades vinculadas con el ciclo del combustible demandan profesionales con una formación específica.

En ese contexto, el desafío consiste en aumentar la cantidad de graduados especializados y, al mismo tiempo, sostener las capacidades técnicas que la Argentina construyó durante décadas.

Córdoba suma un nuevo polo de formación nuclear

La elección de Córdoba para esta primera experiencia de expansión universitaria tiene relación directa con el ecosistema científico, tecnológico e industrial que ya existe en la provincia.

Córdoba cuenta con presencia de la CNEA, que opera el reactor de investigación RA-0, ubicado en la Universidad Nacional de Córdoba; la Central Nuclear Embalse, operada por Nucleoeléctrica Argentina; la planta productiva de dióxido de uranio de Dioxitek y distintos centros especializados vinculados con la medicina nuclear.

La nueva carrera permitirá, de esta manera, aprovechar una infraestructura y una red de instituciones que ya forman parte del entramado nuclear nacional, fortaleciendo la articulación entre universidad, organismos científicos, empresas y sector productivo.

El proyecto apunta a que esa vinculación permita acercar la formación académica a las necesidades concretas de la industria y generar nuevos perfiles profesionales para una actividad que requiere conocimientos altamente especializados.

El Gobierno prepara financiamiento para carreras estratégicas

La Ingeniería Nuclear forma parte de una política más amplia destinada a fortalecer la formación de profesionales en áreas consideradas estratégicas para el desarrollo productivo.

El Programa de Fortalecimiento de las Ingenierías y Carreras Estratégicas contempla líneas de financiamiento destinadas a la retención y graduación de estudiantes, innovación pedagógica, capacitación docente y vinculación con el sector productivo.

El objetivo es reducir la brecha entre la formación universitaria y la demanda de profesionales que existe en sectores estratégicos de la economía argentina.

En ese marco, el Ministerio de Capital Humano anticipó que próximamente abrirá una convocatoria para financiar la oferta de educación superior vinculada con estas carreras estratégicas.