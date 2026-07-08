Quién era Franco Depauli, el hombre muerto en Cañuelas durante los festejos de la Selección

El hombre era oriundo de la zona, donde participaba activamente como vecino. Por su muerte hay un detenido.

Todo comenzó cuando Depauli fue a buscar algo a su auto en cuanto vio disturbios en la calle.

Los festejos por la victoria de la Scaloneta ante Egipto terminaron en tragedia en la localidad bonaerense de Cañuelas , luego de que un hombre recibiera un piedrazo en la cabeza y perdiera la vida. Fue identificado como Franco Depauli , un hombre de 46 años que era padre de familia, participaba activamente como vecino y que trabajó en una empresa de cerámicas.

“Un hombre muy querido en el barrio Levene, donde construyó su casa y donde vivía desde hacía muchos años”, sostuvieron fuentes cercanas a la víctima del golpe en diálogo con el medio local InfoCañuelas mientras su familia detalló que se encontraban junto a él en un local de comidas al momento de los festejos.

En cuanto vio disturbios en la calle, se dirigió a su auto, estacionado frente al bar, para buscar algo en el baúl. Fue en esa circunstancia que recibió el piedrazo mortal, arrojado desde un sector donde había dos grupos de personas intercambiando cascotes y botellazos.

“Un hombre muy querido en el barrio Levene, donde construyó su casa y vivía desde hacía muchos años”, sostuvieron fuentes cercanas.

Depauli se desplomó en segundos y sus allegados lo llevaron al Hospital Marzetti. Allí el personal intentó maniobras de reanimación, sin resultados: “Ingresó sin signos vitales. Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta”, sostuvo el director del nosocomio, Hernán Carpio.

Conocidos de la víctima indicaron fue empleado por muchos años de la empresa Cerámica Cañuelas y que era un vecino muy activo en la zona: en varias oportunidades, se lo vio en los festejos del Día del Niño que se hacían en el Parque de la Salud, donde imitaba los movimientos de Michael Jackson.

Tragedia en los festejos por la Selección: un hombre fue asesinado en Cañuelas tras una pelea

Un trágico episodio ocurrió este martes en el centro de Cañuelas, en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina, luego de que un hombre de 46 años fuera asesinado tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea.

De acuerdo a las fuentes policiales, la víctima fue identificada como Franco De Pauli, quien sufrió una grave lesión en medio del violento enfrentamiento.

Según los testimonios, el hombre habría intentado separar a las personas involucradas en la pelea cuando terminó siendo alcanzado por un golpe que le provocó heridas de extrema gravedad.

Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años, quien posee antecedentes por robo y quien quedó a disposición de la Justicia, por lo que enfrenta una causa por homicidio.

El violento episodio quedó registrado videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, en pleno centro de la ciudad. Las imágenes ya forman parte de la investigación para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos.