La trágica muerte de Andrés Escobar en palabras de su hermano: "Después de 32 años, todavía lloro por él" + Agregar ámbito en









Más allá de las crónicas deportivas del Mundial de 1994, la tragedia del defensor cafetero dejó una herida abierta en su familia y en la sociedad colombiana. Treinta y dos años después, su hermano Santiago recuerda cómo la irracionalidad del resultadismo y la violencia narco le arrebataron a un ídolo en su momento de mayor profesionalismo.

Andrés Escobar, el jugador Colombiano que fue asesinado por un error en la Copa del Mundo de 1994.

Andrés Escobar fue uno de los 22 jugadores convocados por la Selección de Colombia al Mundial 1994 en Estados Unidos, en la posición de defensor. En el partido de fase de grupos frente a la anfitriona, marcó un gol en contra y su equipo quedó eliminado en primera instancia.

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La historia no termina acá, sino que el 2 de julio, una semana después de ese suceso, un grupo de narcotraficantes colombianos le disparó seis veces en el cuerpo y falleció 45 minutos después en el hospital. Santiago Escobar, su hermano, lo recuerda a 32 años del brutal episodio: “Le dije a Andrés: 'No vuelvas a Colombia, quédate aquí con todos nosotros y haz que Pamela (su novia) se reúna contigo aquí'. Y él me dijo: 'No, tengo que ir a Colombia para enfrentar las cosas de frente y decirle a Pamela que deberíamos viajar juntos'. Él nunca imaginó que iban a hacerle algo así", se reprocha.

La reacción de Andrés Escobar en el autogol. La vida de Andrés Escobar El defensor de Atlético Nacional estaba pasando por uno de los mejores momentos de su carrera, hasta tal punto de que el Milan estaba sondeando a su representante para ver si quería ser el reemplazo de Franco Baresi, leyenda italiana, aunque después del gol en contra quedó devastado: “Cuando le pasó eso, me dijo: 'Nunca en mi vida había marcado un autogol y tenía que ir a hacerlo en medio de un Mundial'. Eso lo destruyó” sentenció su hermano.

Ya en la previa del partido ante Estados Unidos, Escobar sabía que el mediocampista Gabriel Gómez y el entrenador Francisco Maturana habían recibido amenazas, pero no se lo había comunicado a su familia.

Una vez en Colombia, el defensor fue asesinado a balazos. Su hermano dio detalles de cómo fue la situación: “Andrés no era de salir. Desafortunadamente, ese día, estaba en un lugar donde no tenía que estar. Pero estaba de vacaciones. Cuando estaba en temporada con Atlético Nacional o con la selección de Colombia, Andrés no salía. Andrés no tomaba un trago, no iba a discotecas”.

Una vez que salió de ahí, los hermanos Santiago y Pedro Gallón –destacados por ser parte de una banda de narcotraficantes–, comenzaron a insultarlo verbalmente. Sin darles mucha importancia, se subió al auto con su novia y de la nada sonaron seis disparos que terminaron con su vida. "Andrés Escobar ¡Colombia nunca te olvidará! Detengan a los asesinos cobardes", exclama la bandera. El caso completo se descubrió cuando Humberto Muñoz Castro, el guardaespaldas personal de los Gallón, confesó el asesinato. Fue condenado a 43 años de prisión, pero sólo cumplió 11. Los hermanos Gallón cumplieron 15 meses de prisión como cómplices del asesinato. En la entrevista con The Athletic, Santiago Escobar concluyó: "Su muerte me golpeó muy fuerte. Lo amaba. Lo quería aquí por más tiempo. Nos dejó demasiado pronto. Después de 32 años, todavía lloro por mi hermano y no entiendo la muerte de una persona que solo hacía lo que más amaba, que era jugar al fútbol, entretener a la gente, dar alegría a sus fans y darlo todo por su país, por su ciudad".