Según los testimonios, el hombre habría intentado separar a las personas involucradas en la pelea cuando terminó siendo alcanzado por un golpe que le provocó heridas de extrema gravedad.

Tragedia en los festejos por la Selección: un hombre fue asesinado en Cañuelas tras una pelea.

Un trágico episodio ocurrió este martes en el centro de Cañuelas , en medio de los festejos por el triunfo de la Selección argentina , luego de que un hombre de 46 años fuera asesinado tras recibir un golpe en la cabeza durante una pelea .

De acuerdo a las fuentes policiales, la víctima fue identificada como Franco De Pauli , quien sufrió una grave lesión en medio del violento enfrentamiento.

Según los testimonios, el hombre habría intentado separar a las personas involucradas en la pelea cuando terminó siendo alcanzado por un golpe que le provocó heridas de extrema gravedad.

Por el hecho fue detenido Iván Nahuel Lebrero, de 20 años , quien posee antecedentes por robo y quien quedó a disposición de la Justicia, por lo que enfrenta una causa por homicidio.

El violento episodio quedó registrado videos filmados por testigos que se encontraban en el lugar, en pleno centro de la ciudad. Las imágenes ya forman parte de la investigación para reconstruir con precisión cómo se desarrollaron los hechos.

La causa continúa bajo investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque y establecer las responsabilidades correspondientes. Asimismo, por el hecho se ordenó la autopsia para las próximas horas y la declaración de testigos.

Incidentes en el Obelisco entre hinchas y policías durante los festejos por la victoria de la Selección

Los oficiales desplegaron un cordón que interrumpió el paso de la Avenida 9 de Julio y comenzaron a dispersar a los ciudadanos que se habían congregado en el monumento.

Luego de que miles de hinchas argentinos se congregaran en el Obelisco para festejar la victoria de la Selección nacional en el Mundial 2026, un grupo de más de 350 policías comenzó una represión contra los simpatizantes y cortó los festejos. Hasta el mometo, habría por lo menos once detenidos.

Los oficiales desplegaron un cordón que interrumpió el paso de la Avenida 9 de Julio y comenzaron a dispersar a los ciudadanos que se habían congregado en el monumento. El operativo generó corridas y piedrazos entre los efectivos y los hinchas.

Si bien por el momento se desconoce el motivo que habría desencadenado el enfrentamiento, aunque se detectaron incidentes entre los propios simpatizantes por presuntos robos, sumado al consumo de alcohol.

Mientras los agentes de policía desplegaban el operativo de seguridad, trabajadores del Gobierno de la Ciudad comenzaron a limpiar la zona, retirando vidrios que habían quedado en la calle.

Entre los aprehendidos, hubo detenidos tanto por arrojar objetos y botellas contra los efectivos, como por atentado y resistencia a la autoridad e intento de robo.