Investigan la desaparición de una joven de 18 años: una llamada y el celular, bajo la lupa + Agregar ámbito en









Jessica Benítez Barbudes desapareció el martes tras salir de su casa rumbo a la escuela. La Justicia analiza una nueva pista en Quilmes y los últimos movimientos registrados en su teléfono.

La investigación incorporó una nueva pista mientras la familia mantiene el pedido de ayuda para encontrar a Jessica.

La búsqueda de Jessica Anahí Benítez Barbudes, la joven de 18 años que desapareció el martes luego de salir de su casa en el barrio porteño de Belgrano con destino a la escuela, incorporó en las últimas horas nuevos elementos que podrían resultar clave para la investigación. Entre ellos figuran una llamada que alertó sobre un posible avistamiento en el sur del conurbano bonaerense y el análisis de la actividad registrada en su teléfono celular.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La causa está a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 4, con intervención de la División Búsqueda de Personas de la Policía de la Ciudad, que intenta reconstruir el recorrido realizado por la joven desde que salió de su vivienda.

Una pista en Quilmes Este jueves, la madre de Jessica recibió el llamado de un vecino que aseguró haber visto a la joven en Don Bosco, partido de Quilmes. Tras recibir esa información, la mujer se presentó en la comisaría de la zona para aportar el dato y solicitar que fuera incorporado al expediente.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Jessica Benítez Barbudes se comunique al 11-3197-6151, al 911 o a la dependencia policial más cercana. Mientras se intenta verificar ese testimonio, los investigadores también trabajan sobre la geolocalización del teléfono de Jessica para determinar sus últimos movimientos.

Según la reconstrucción realizada hasta el momento, la joven salió el martes con destino al Colegio Julio Argentino Roca, aunque nunca ingresó al establecimiento. De acuerdo con testimonios reunidos por la investigación, fue vista caminando hacia la avenida de los Incas y les habría comentado a conocidos que pensaba dirigirse al Barrio Chino en lugar de asistir a clases.

Los movimientos del celular El último contacto que Jessica mantuvo con su madre fue el martes a las 18.20, cuando le envió un mensaje de WhatsApp con la frase: "Ya vuelvo". Horas después, durante la madrugada del miércoles, se registró una actividad que llamó la atención de su entorno. Según trascendió, la joven leyó mensajes enviados por su mejor amigo, luego lo bloqueó y posteriormente cerró su cuenta de Instagram, un comportamiento que familiares y allegados describieron como inusual. La preocupación también está vinculada con su estado de salud. De acuerdo con la información difundida por su familia, Jessica había sido diagnosticada días atrás con trastorno límite de la personalidad y contaba con antecedentes de un intento de suicidio. Además, una amiga declaró que la joven le había manifestado pensamientos suicidas en conversaciones previas a su desaparición. Las autoridades solicitaron que cualquier persona que pueda aportar información sobre el paradero de Jessica Benítez Barbudes se comunique al 11-3197-6151, al 911 o a la dependencia policial más cercana.

Temas Policiales

desaparición