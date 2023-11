Córdoba: un chico de 13 años en grave estado al ser atacado por una patota de jóvenes

"Lo que hicieron no tiene nombre. No solo le pegaron el ladrillazo, sino que también le pegaron una patada en la cabeza", explicó Fabián, el padre del chico, y agregó: "En el último parte dijeron que el daño cerebral es irreversible. Hay un alto riesgo de que pierda la vida. Hoy no sé si esta vivo o muerto".

La situación del niño -su identidad se resguarda por ser menor de edad-, es muy comprometida, pero los padres confían en una recuperación: “La esperanza está”, dijo Mariela.

El caso es investigado por el fiscal Guillermo González, y no se descarta que el grupo agresor esté compuesto en su totalidad por menores de edad. Asimismo, el padre advirtió que toda la secuencia fue captada por cámaras de seguridad y los agresores estarían identificados, aunque por el momento no se reportaron detenciones.