Así funciona la nueva estafa que vincula al Correo Argentino

"Esto es una estafa o qué onda!? No estoy esperando ninguna encomienda". En el tuit también posteó dos fotos del mail que recibió con el asunto "Llegó tu encomienda", publicó Malena en su tuit.

El mensaje tenía como remitente a Correo Argentino y le informaba que su encomienda procedente del exterior estaba en el centro de distribución y para que se la entregaran debía abonar los aranceles correspondientes a la Aduana por un valor de $10.040,12. El correo le solicitaba a Ginzburg que enviara una captura del frente y del reverso de su DNI, además de una foto de ella misma sosteniéndolo.

El mail sorprendió a la comediante que no dudó en compartirlo en sus redes sociales. Enseguida recibió una respuesta de la cuenta oficial de Twitter de Correo Argentino en la que le aseguraban que el email no había sido enviado por la empresa y además le advertían que "hace tiempo" vienen alertando sobre este tipo de estafas. En la misma respuesta postearon un video con consejos para actuar frente a esta situación. Primero dicen que no des tus datos personales, tampoco cliquees links ni descargues material adjunto y finalmente, marcar al remitente como spam.

El tweet de Ginzburg tuvo más de 200 respuestas de usuarios contando su experiencia sobre emails tratando de estafarlos. Una de las usuarias de la red contestó: "Cada mes, más o menos, recibo el mismo mail! Les contesto bardeándolos y elimino y vuelven a mandar!". Otro usuario le comentó: "No es tu caso, pero si fuera que esperas algo de afuera y hay que pagar alguna tasa, es a través de la página del correo donde generas el VEP para abonar. Nunca te mandan este tipo de correos".

Este tipo de estafas virtuales, cada vez más populares, reciben el nombre de phishing. Esta modalidad consiste en el envío de correos electrónicos o mensajes instantáneos de parte de un estafador, que valiéndose de diferentes técnicas se hace pasar por una empresa o persona de confianza mediante una supuesta comunicación oficial.