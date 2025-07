Por qué es importante lavar el arroz antes de cocinarlo, según la ciencia

"Si querés un arroz más suelto y limpio, sí, lavalo. Pero si preferís que quede más pegajoso, no es necesario", aclaró Zapién e hizo hincapié en que no hay una única respuesta válida, y que la decisión depende del resultado culinario que desee cada persona: "No te va a pasar absolutamente nada. Es cuestión de preferencia".

Sin embargo, la especialista aportó un dato importante sobre el riesgo de este elemento: la concentración promedio de arsénico en el arroz es de unas 93 partes por billón, lo que significa que una persona tendría que consumir más de medio kilo de arroz al día durante más de cuatro años para sufrir efectos adversos para la salud. Asimismo, destacó también que lavarlo entre tres y cinco veces puede reducir la cantidad de arsénico hasta un 30%, y que combinar esto con la cocción en abundante agua podría llevar esa reducción a un 40-45%.

LOS ESTUDIOS CIENTÍFICOS ALREDEDOR DEL TEMA

Los resultados de un estudio científico llamado "Arsenic Bioaccessibility in Rice", elaborado por un equipo de investigadores liderado por Di Zhao, del College of Resources and Environmental Sciences de la Nanjing Agricultural University (China), coincidieron con los datos que aportó Zapién.

Por otro lado, la revista International Journal of Environmental Research and Public Health publicó en 2022 un trabajo, liderado por Syfullah Shahriar, del Global Centre for Environmental Remediation de la University of Newcastle (Australia), que también respalda estas prácticas.

Estos estudios destacan que la cantidad de arsénico puede variar según la cantidad de arroz, el país de origen y las condiciones de cultivo, y coinciden que los valores están por debajo de los umbrales considerados peligrosos por organismos internacionales.