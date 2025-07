Récord de turistas en Miami: qué lugar ocuparon los argentinos en el ranking de visitantes

“ El turismo no es solo una prioridad local, es el motor que impulsa al condado de Miami-Dade al escenario mundial como modelo de prosperidad económica y calidad de vida excepcional”, destacó Julissa Kepner, presidenta del directorio del GMCVB. “La industria turística de Miami-Dade se mueve por el impulso, la innovación y una mirada global. Nuestro éxito sostenido depende de un marketing audaz, una oferta diversa y de alto nivel, un profundo compromiso con la sostenibilidad y la inclusión, y la celebración de nuestros distintivos valores culturales”.

En Miami-Dade, además del turismo de ocio, los principales impulsores del negocio turístico siguen siendo el sector de reuniones y convenciones, así como los grandes eventos.

“El turismo es el alma del condado de Miami-Dade. Nuestra industria trabaja incansablemente para asegurar que Greater Miami y Miami Beach sigan siendo un destino turístico global de primer nivel, al tiempo que celebramos nuestros barrios culturales únicos y creamos programas que reciben a todos los visitantes” expresó David Whitaker, presidente y director ejecutivo del GMCVB. “Nuestros residentes y empresas se beneficiaron de un impacto económico de más de u$s31 mil millones —el 9% del PBI de Miami-Dade— en el último año. Este crecimiento representa un aumento del 4% respecto a 2023 y es un claro testimonio de la solidez y el éxito de los esfuerzos de la industria para atraer visitantes”.

Los eventos clave que contribuyeron al éxito de la industria turística incluyeron el Calle Ocho Music Festival, los Latin GRAMMYs, el Winter Party Festival, Jazz in the Gardens Music Festival, Art Basel Miami Beach, el Gran Premio de Fórmula 1 Crypto.com de Miami, el Capital One Orange Bowl, entre otros.

Para el próximo año, en 2026 grandes eventos deportivos tendrán un rol clave en elevar el perfil del destino, incluyendo el Campeonato Nacional de College Football Playoff, el NHL Winter Classic, el World Baseball Classic, la Copa Mundial de la FIFA y la Carrera de Campeonato de NASCAR.