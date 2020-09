Crimen policía: "Tenía trastornos psiquiátricos"

Por su parte, Carolina, la esposa del fallecido inspector Roldán, con quien tenía un hijo de cuatro años, aseguró a la prensa que su marido se sentía “feliz” con su trabajo ya que era “su pasión”.

“Siempre me daba miedo, nunca me gustó que fuera policía, él lo amaba, lo llevaba en la sangre, era su sueño. En algún momento pensó (dejarlo), pero no sabíamos, si dejaba no íbamos a tener de qué vivir, era su profesión, su todo”, señaló la mujer.

Carolina es oriunda de Colombia y en esa entrevista pidió ayuda para que su padre pueda viajar desde aquel país para acompañarla en este momento porque se encuentra sola, tras lo cual la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se comunicó con ella para ponerse a su disposición y desde el Gobierno se instruyó al canciller Felipe Solá para que gestione el traslado.

En tanto, fuentes policiales informaron que el agresor de Roldán, identificado como Rodrigo Facundo Roza (51) y quien aparentemente se hallaba bajo un cuadro de alteración mental, murió en el Hospital Fernández, donde había sido intervenido quirúrgicamente debido a las lesiones de bala que le efectuó el policía cuando se defendió del ataque a puñaladas.

Según explicaron en el centro asistencial, el hombre presentaba lesiones en una pierna y en el abdomen, con compromiso del hígado, bazo y tracto intestinal.