Tiroteo en una escuela en Santa Fe: cómo sigue la causa y cuál será el futuro del agresor menor de edad

A casi una semana del ataque en una escuela santafesina, la investigación avanza pero la ley impide imputar al agresor de 15 años.

La causa por el tiroteo en la Escuela Nº40 de San Cristóbal avanza con nuevas pruebas y líneas de investigación, pero la Justicia confirmó que el adolescente acusado no podrá ser juzgado debido a que aún no rige la nueva ley penal juvenil , lo que lo deja en condición de no punible.

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El episodio ocurrió alrededor de las 7:15 , en el inicio de la jornada escolar, mientras los estudiantes se encontraban en el patio del establecimiento, formando para participar del acto de izamiento de la bandera.

Según reconstruyeron testigos, el agresor, un alumno de entre 15 años , ingresó al predio con un arma larga que habría ocultado en la mochila . Sin generar sospechas, se mezcló entre los demás hasta que, en un momento inesperado, extrajo la escopeta y comenzó a disparar.

De acuerdo con los relatos, el atacante efectuó al menos cuatro o cinco disparos con un arma cargada con perdigones , lo que explica el tipo de heridas registradas. Uno de los proyectiles impactó en un estudiante de 13 años, que murió en el lugar sin llegar a recibir asistencia médica.

En medio del descontrol, de acuerdo a algunos testimonios, una auxiliar escolar se abalanzó sobre el agresor; otros, detallan que fueron dos preceptores. Después de un forcejeo , lograron reducirlo y quitarle el escopeta, evitando que continuara disparando.

Una acción que, según coinciden tanto autoridades como testigos, fue clave para impedir una tragedia mayor.

El joven fue inmediatamente retenido dentro del establecimiento hasta la llegada de la policía, que luego lo trasladó y dejó bajo custodia a disposición de la Justicia.

Investigación: de la hipótesis de bullying al contexto familiar

En los primeros momentos, los investigadores analizaron la posibilidad de que el ataque estuviera vinculado a situaciones de bullying dentro del colegio. Sin embargo, con el avance de la causa surgieron otros elementos.

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Según los fiscales, el trasfondo estaría relacionado con conflictos intrafamiliares y antecedentes personales del acusado, incluyendo un intento de suicidio previo.

Además, sostienen que existen indicios de planificación y que el caso “está atravesado por una serie de relaciones y vínculos en redes sociales y familiares”.

Por qué el acusado no puede ser juzgado

Pese a la gravedad del hecho, el joven no podrá ser imputado ni juzgado. La razón radica en que la nueva Ley Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad a 14 años, aún no entró en vigencia.

El artículo 52 de la Ley 27.801 establece que su aplicación comenzará 180 días después de su publicación en el Boletín Oficial, plazo que todavía no se cumplió.

Aun así, se realizó una audiencia de atribución de cargos en los Tribunales de Santa Fe, donde el adolescente fue informado de la acusación en su contra por homicidio doloso agravado por el uso de arma de fuego.

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Si bien el menor no puede ser juzgado bajo el nuevo Régimen Penal Juvenil, el abogado del padre del agresor, Néstor Oroño, explicó que en junio de 2025 se aprobó en Santa Fe un nuevo Código Procesal Penal Juvenil que permite la intervención judicial aun cuando no haya responsabilidad penal.

En ese marco, indicó que el adolescente podría ser alojado en una institución de régimen cerrado o semiabierto. Además, confirmó que fue trasladado a la ciudad de Santa Fe, donde otro abogado de su equipo tomó contacto con él y ratificó tanto la existencia del tratamiento psicológico como la presencia de conflictos intrafamiliares.

En este contexto, la Justicia determinó que el acusado es no punible. Actualmente permanece alojado en un instituto de menores en la ciudad de Santa Fe, acompañado por su padre, mientras que su madre regresó a San Cristóbal.

Su permanencia en ese establecimiento se mantendrá hasta que haya una eventual modificación judicial o avances en el marco legal.