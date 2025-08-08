Cuando ocurrirá la Luna llena de Esturión 2025: hasta seis planetas serán visibles







Según datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, la Luna alcanzará su plenitud durante este mes y se podrá ver a simple vista en múltiples regiones.

La Luna de Esturión será alcanzada el 9 de agosto.

El hecho que se produce cuando la Luna se encuentra en la parte más oscura de la sombra de la Tierra y se refleja la luz de los rayos del sol que se asoman desde detrás, es conocido como la Luna de Esturión. Esta fase será alcanzada el próximo 9 de agosto y coincidirá con la aparición simultánea de varios planetas en el cielo nocturno. El fenómeno será visible a simple vista en múltiples regiones y se podrá observar de forma destacada en América del Norte y Europa.

Este evento astronómico se enmarca dentro del calendario de lunas llenas del año. Sin embargo, la luna llena de agosto no coincidirá en esta ocasión con el perigeo lunar, por lo que no se tratará de una superluna.

Cuándo será la Luna llena de agosto 2025 Según datos oficiales del Instituto Geográfico Nacional (IGN) de España, la Luna alcanzará su plenitud el 9 de agosto a las 09.55 (hora peninsular española). En paralelo, la NASA informó que el pico de iluminación en Norteamérica se producirá a las 03.55, equivalente a las 07.55 en Argentina. A pesar que este momento ocurrirá durante el día en muchas regiones, el fenómeno podrá apreciarse durante las noches anteriores y posteriores.

Luna Llena del Cuervo (1).jpg Este evento astronómico se enmarca dentro del calendario de lunas llenas del año Este plenilunio que se formará en agosto siempre se lo llama “luna del esturión”. Esto es en referencia a la temporada de captura del pez más grande de Norteamérica. Sin embargo, también suele recibir el nombre de Luna del Grano o de Luna Roja.

Por otro lado, la NASA, explicó el motivo por el cual se producen las lunas llenas. Este hecho se produce porque desde la perspectiva terrestre, el satélite natural de la Tierra se ubica en el extremo opuesto al sol. De esta manera, la cara visible de la Luna se ve completamente iluminada. En este contexto, el organismo explicó cuales son las fases de la luna en orden: luna nueva, luna creciente, cuarto creciente, luna gibosa creciente, luna llena, luna gibosa menguante, cuarto menguante y luna menguante. Ese ciclo se repite una vez al mes, aproximadamente.

¿Qué planetas se verán durante la luna llena de agosto? Durante los días cercanos a la Luna llena, varios planetas estarán visibles en el cielo nocturno. Según la NASA, los siguientes cuerpos celestes podrán ser observados sin necesidad de instrumentos ópticos especializados: Venus y Júpiter : se acercarán visualmente en el cielo del 11 al 12 de agosto, y generarán una conjunción observable antes del amanecer.

: se acercarán visualmente en el cielo del 11 al 12 de agosto, y generarán una conjunción observable antes del amanecer. Saturno : será visible durante gran parte de la noche, especialmente desde medianoche hacia el amanecer.

: será visible durante gran parte de la noche, especialmente desde medianoche hacia el amanecer. Mercurio : podrá observarse cerca del horizonte, poco antes de la salida del Sol.

: podrá observarse cerca del horizonte, poco antes de la salida del Sol. Urano y Neptuno: también estarán presentes, pero su observación requerirá binoculares o telescopio, dado su bajo brillo aparente.

