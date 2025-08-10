Cuándo cobro ANSES: continúa el calendario de pagos de agosto 2025 y estas personas cobrarán en los próximos días







Junto con los haberes actualizados, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.

Las prestaciones sociales de ANSES recibirán un incremento del 1,62% en agosto 2025.

Ayer, viernes 8 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó su calendario de pagos correspondiente a este octavo mes del año. Como es habitual, este respeta la terminación de DNI de los beneficiarios. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,62% en agosto, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A su vez, el organismo dirigido por Fernando Bearzi confirmó la entrega dos extras para los titulares de las distintas asignaciones familiares (la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche) y el bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados cobren la mínima.

ANSES.jpg Monto de las prestaciones de ANSES en agosto 2025 A través de la Resolución 278/2025, publicada en el Boletín Oficial, la entidad determinó los valores para las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones de agosto 2025. De esta manera, las prestaciones sociales aumentarán un 1,62% este mes, correspondiente al dato de la inflación de junio que analizó el INDEC.

Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.

El valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $112.942 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($90.353,6), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. Un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.

Por su parte, el 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $367.757, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $56.475 este mes. Junto con los montos actualizados, los beneficiarios de las asignaciones familiares podrán acceder a dos extras: la Tarjeta Alimentar (cuyo valor depende de la cantidad de menores en el hogar) y el Complemento Leche ($42.593,43). auh anses.webp Por otro lado, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, el organismo previsional continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren el haber mínimo. Estos serán los nuevos valores: Jubilación mínima: $384.305,37 ( $314.305,37 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30 ( $251.444,30 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $290.013,76 ( $220.013,76 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)

( del haber actualizado + $70.000 del bono adicional) Jubilación máxima: pasará de $2.081.261,17 a $2.114.977,6. Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025 Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 7: martes 19 de agosto

DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2: martes 12 de agosto

DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 6: martes 19 de agosto

DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto Asignación por Embarazo (AUE) DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 1: martes 12 de agosto

DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto

DNI terminado en 5: martes 19 de agosto

DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto

DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto

DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto Asignación por Prenatal y Maternidad DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento) Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre

Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre Pensiones No Contributivas (PNC) DNI terminado en 0 y 1: viernes 8 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre Prestación por Desempleo – Plan 1 DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto

DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto

DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto

DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto

DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto Prestación por Desempleo – Plan 2 Todas las terminaciones de DNI (julio): del 31 de julio al 11 de agosto