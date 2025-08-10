Ayer, viernes 8 de agosto, la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) activó su calendario de pagos correspondiente a este octavo mes del año. Como es habitual, este respeta la terminación de DNI de los beneficiarios. En este sentido, por decisión del Gobierno Nacional, las prestaciones aumentarán un 1,62% en agosto, correspondiente al dato de la inflación analizado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC).
Cuándo cobro ANSES: continúa el calendario de pagos de agosto 2025 y estas personas cobrarán en los próximos días
Junto con los haberes actualizados, el organismo entregará un bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados que cobren la mínima.
-
Alerta jubilados: ANSES dejará de depositar el bono de $70.000 a estas personas
-
Becas Progresar de ANSES: qué tengo que hacer para recibir el 100% del pago
A su vez, el organismo dirigido por Fernando Bearzi confirmó la entrega dos extras para los titulares de las distintas asignaciones familiares (la Tarjeta Alimentar y el Complemento Leche) y el bono de ingresos adicional de $70.000 a los jubilados y pensionados cobren la mínima.
Monto de las prestaciones de ANSES en agosto 2025
A través de la Resolución 278/2025, publicada en el Boletín Oficial, la entidad determinó los valores para las asignaciones familiares, jubilaciones y pensiones de agosto 2025. De esta manera, las prestaciones sociales aumentarán un 1,62% este mes, correspondiente al dato de la inflación de junio que analizó el INDEC.
Esto se debe a que, desde el año pasado, la fórmula de movilidad rige por el Decreto 274/24. El cual toma como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás y propone un aumento en las prestaciones y beneficios sociales proporcional a este dato.
El valor total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) será de $112.942 por cada menor a cargo. Pero, en realidad, los beneficiarios solo van a recibir el 80% del monto ($90.353,6), ya que el 20% restante lo retiene ANSES y se cobra en una única cuota con la presentación de la Libreta AUH. Un documento que demuestra que los niños, niñas y adolescentes cumplieron con los controles sanitarios, el plan de vacunación obligatorio y el ciclo escolar lectivo correspondiente.
Por su parte, el 100% de la Asignación Universal por Hijo con Discapacidad será de $367.757, y la Asignación Familiar por Hijo para el primer rango de ingresos alcanzará los $56.475 este mes.
Junto con los montos actualizados, los beneficiarios de las asignaciones familiares podrán acceder a dos extras: la Tarjeta Alimentar (cuyo valor depende de la cantidad de menores en el hogar) y el Complemento Leche ($42.593,43).
Por otro lado, con el fin de mitigar los efectos de la inflación, el organismo previsional continuará entregando el bono de ingresos adicional de $70.000 a quienes cobren el haber mínimo. Estos serán los nuevos valores:
- Jubilación mínima: $384.305,37 ($314.305,37 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensión Universal del Adulto Mayor (PUAM): $321.444,30 ($251.444,30 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Pensiones No Contributivas (PNC) por Invalidez y Vejez: $290.013,76 ($220.013,76 del haber actualizado + $70.000 del bono adicional)
- Jubilación máxima: pasará de $2.081.261,17 a $2.114.977,6.
Calendario de pagos de ANSES de agosto 2025
Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 6: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 7: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 8: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 9: jueves 21 de agosto
Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Asignación Universal por Hijo (AUH) y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminado en 0: viernes 8 de agosto
- DNI terminado en 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 3: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 4: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 5: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 6: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 7: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 8: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 9: viernes 22 de agosto
Asignación por Embarazo (AUE)
- DNI terminado en 0: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 1: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 2: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 3: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 4: lunes 18 de agosto
- DNI terminado en 5: martes 19 de agosto
- DNI terminado en 6: miércoles 20 de agosto
- DNI terminado en 7: jueves 21 de agosto
- DNI terminado en 8: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 9: lunes 25 de agosto
Asignación por Prenatal y Maternidad
- DNI terminado en 0 y 1: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: jueves 14 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: lunes 18 de agosto
Asignaciones de Pago Único (matrimonio, adopción y nacimiento)
- Primera quincena: del 11 de agosto al 10 de septiembre
- Segunda quincena: del 22 de agosto al 10 de septiembre
Pensiones No Contributivas (PNC)
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 8 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 11 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 12 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 13 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 14 de agosto
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de DNI: del 8 de agosto al 10 de septiembre
Prestación por Desempleo – Plan 1
- DNI terminado en 0 y 1: viernes 22 de agosto
- DNI terminado en 2 y 3: lunes 25 de agosto
- DNI terminado en 4 y 5: martes 26 de agosto
- DNI terminado en 6 y 7: miércoles 27 de agosto
- DNI terminado en 8 y 9: jueves 28 de agosto
Prestación por Desempleo – Plan 2
- Todas las terminaciones de DNI (julio): del 31 de julio al 11 de agosto
- Temas
- ANSES
- calendario de pagos
Dejá tu comentario