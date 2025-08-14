Trenes Argentinos abre la venta de pasajes de larga distancia para septiembre







Los boletos ya se pueden adquirir para viajar a Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, Bragado y Junín durante todo el mes de septiembre.

Trenes Argentinos anunció la apertura de la venta de pasajes para los servicios de larga distancia durante septiembre, ofreciendo a los pasajeros la posibilidad de planificar viajes con anticipación. La medida abarca rutas hacia destinos populares como Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, Bragado y Junín.

Los boletos se pueden comprar en las estaciones principales de Retiro, Constitución y Once, en las boleterías habilitadas a lo largo de los recorridos intermedios o a través de la página oficial de Trenes Argentinos. Esta flexibilidad permite a los pasajeros elegir el método de compra que más les convenga y asegurar su viaje con anticipación.

Trenes Argentinos larga distancia interior.png La venta anticipada incluye rutas hacia Mar del Plata, Rosario, Córdoba, Tucumán, Bragado y Junín. Servicios a Mar del Plata El trayecto Buenos Aires–Mar del Plata cuenta con dos servicios diarios que salen de Constitución de lunes a viernes a las 7:30 y 14:17 hs; el regreso desde Mar del Plata es a la 1:11 y 14:21. Desde el 19 de agosto hasta mediados de noviembre, los trenes de ida no circularán martes, miércoles ni jueves; los de regreso se suspenderán miércoles y jueves, debido a obras de mantenimiento en el tendido de vías en el marco de la Emergencia Ferroviaria.

paro-cgt-transporte-trenes-colectivos-retiro.jpeg Los pasajes pueden comprarse online o en las boleterías habilitadas, con descuentos y tarifas variables según el servicio. Los sábados los trenes salen a las 7:32 y 14:32 hs, regresando desde Mar del Plata a la 1:11 y 14:36; los domingos y feriados, los horarios son 7:25 y 14:52 desde Buenos Aires y 1:11 y 14:57 desde la ciudad balnearia. Además, se agrega un refuerzo los viernes a las 17:08 y los domingos a las 22:53. La tarifa varía según el día de viaje; más información sobre los valores está disponible en la página oficial de Trenes Argentinos.

Servicios a Rosario, Córdoba y Tucumán El Buenos Aires–Rosario ofrece un tren diario que parte de Retiro a las 19:30 y de Rosario Norte a las 3:01, con precios entre $11.700 y $16.800 pesos según el tipo de servicio. Por obras en Avenida del Fomentista, el 1 de septiembre no circulará el tren y el 2 estará cancelado sentido a Retiro.

El recorrido Buenos Aires–Córdoba cuenta con dos servicios semanales: jueves y domingos desde Retiro a las 15:45 y desde Córdoba los martes a las 17:00 y viernes a las 21:13 hs. Los pasajes van de $25.000 pesos en primera hasta $72.400 en camarote para dos personas. tren larga distancia 3.jpg Los servicios tendrán ajustes de horarios por obras de mantenimiento en algunas rutas durante los próximos meses. Buenos Aires–Tucumán también ofrece dos frecuencias semanales: miércoles y domingos desde Retiro a las 21:10 y desde Tucumán los martes y viernes a las 21:30. Los pasajes cuestan $38.000 pesos en primera, $46.200 en pullman y $131.200 en camarote para dos personas. Otros servicios de larga distancia Buenos Aires–Bragado tiene tres servicios semanales desde Once a las 18:35 y desde Bragado a la 1:20; los pasajes cuestan $7.500 en primera y $9.000 en pullman. El servicio se detiene en Haedo, Luján, Mercedes, Suipacha, Chivilcoy, Vaccarezza y Mechita. Buenos Aires–Junín sale un tren diario de Retiro a las 18:15, regresando a la 1:10 de lunes a sábado y a la 1:31 domingos y feriados. Los precios se modifican según el día de viaje, con dos bandas tarifarias disponibles. Las estaciones intermedias incluyen José C. Paz, Pilar, Mercedes P, Franklin, Rivas, Castilla, Rawson, Cucha Cucha, Chacabuco y O’Higgins, sumando Sáenz Peña en el retorno. Para más información sobre horarios, tarifas y recorridos, los pasajeros pueden consultar la página oficial de Trenes Argentinos.