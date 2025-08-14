Santi Maratea denunciado por intrusismo profesional, ¿de qué lo acusan y cuál es su gravedad?







La denuncia contra Santi Maratea fue realizada por el Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires que se basó en artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria.

Santiago Maratea, denunciado por el Colegio de Nutricionistas de la provincia de Buenos Aires.

Santiago Maratea volvió a ser protagonista de un cruce mediático, aunque esta vez el debate se coló en el terreno legal y sanitario. El Colegio de Nutricionistas de la Provincia de Buenos Aires lo denunció formalmente por intrusismo profesional, luego de que el influencer recomendara un producto para bajar de peso. La figura legal, que creció en la medida en que las redes también lo hicieron, tiene que ver con los mensajes que se transmiten sin el aval suficiente para hacerlo y el peligro que radica en ello para los receptores.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En particular, el conflicto comenzó cuando Maratea, a través de sus redes sociales, presentó el té “No carb” y lo describió como una ayuda para reducir kilos y mejorar el procesamiento de carbohidratos en el organismo. La publicación no pasó desapercibida: nutricionistas y médicos reaccionaron con dureza, advirtiendo sobre los riesgos de promover este tipo de productos sin aval profesional.

A la controversia se sumaron frases del propio Maratea, quien llegó a calificar de “traumadas” a algunas de las especialistas que lo criticaron. Para la presidenta del Colegio, Laura Salzman, esas declaraciones no solo fueron agraviantes, sino que además exponen un problema mayor: la influencia que figuras públicas pueden tener en personas vulnerables a este tipo de mensajes.

santiago-maratea-promociono-te-adelgazar Maratea, durante la promoción del té adelgazante en cuestión. De qué se trata el producto que promocionó Maratea El té “No carb” fue presentado por el influencer como un aliado para evitar picos de glucosa y favorecer que los carbohidratos se utilicen como energía, en lugar de acumularse como grasa. En su reel de Instagram, publicado el 4 de julio, Maratea afirmó que se trataba de una herramienta efectiva para quienes buscan adelgazar.

Este tipo de declaraciones generaron preocupación entre profesionales de la nutrición. Según explican, cualquier suplemento o infusión con fines adelgazantes debe ser evaluado de forma individual, teniendo en cuenta el estado de salud, posibles interacciones y contraindicaciones. “Recomendar algo así, sin conocer el contexto de cada persona, puede parecer inocente pero acarrear consecuencias graves”, advirtió Salzman.

El Colegio de Nutricionistas bonaerense también señaló que detrás de este tipo de promociones hay estrategias de publicidad encubierta vinculadas a la industria alimentaria o farmacéutica, que aprovechan la masividad de figuras mediáticas para llegar a más consumidores. santiago-maratea-denuncia-nutricion El Colegio de Nutricionistas bonaerense exige que Santiago Maratea se retracte de sus dichos contra las profesionales de esa rama, a quienes llegó a calificar de "traumadas". La posición de los nutricionistas La denuncia se basa en el artículo 12 de la Ley de Trastornos de la Conducta Alimentaria, que prohíbe a personas sin título habilitante —médico o licenciado en nutrición— recomendar productos dietéticos o dietarios. Para el Colegio, el accionar de Maratea encaja en la figura de intrusismo profesional, regulada por el artículo 247 del Código Penal, que sanciona con prisión de 15 días a un año a quien ejerza actos propios de una profesión sin autorización. Los especialistas remarcan que su labor implica formación académica y matriculación, y que la prescripción de productos para adelgazar requiere un análisis integral del paciente. También advierten que mensajes como los del influencer pueden trivializar un tema que, en la práctica clínica, es mucho más complejo. “Tenemos la responsabilidad de cuidar a la población”, insistió Salzman, subrayando que el reclamo no solo apunta a Maratea, sino a la necesidad de que la sociedad entienda que no todo lo que se recomienda en redes es seguro o válido.