Día Internacional del Hombre: por qué se celebra y qué países lo festejan el 19 de marzo

La fecha busca visibilizar la salud masculina, los roles positivos y los desafíos de género en distintos contextos culturales.

En un calendario cargado de efemérides, el Día Internacional del Hombre aparece como una conmemoración menos instalada, pero cada vez más presente en la conversación pública. No tiene una única fecha universal , lo que genera confusión y hasta debates en redes sociales cada año . Aun así, su propósito central es claro: poner el foco en la salud, el bienestar y los aportes de los varones en la sociedad.

Mientras en muchos países se lo recuerda en noviembre, otros lo celebran en marzo, con tradiciones propias. La coexistencia de fechas refleja diferencias culturales y religiosas , pero también cierta falta de consenso global sobre cómo abordar las problemáticas masculinas sin perder de vista la agenda de igualdad de género.

En ese contexto, la jornada invita a mirar de cerca temas sensibles como la salud mental, las expectativas sociales y los modelos de masculinidad. No es solo una fecha simbólica , sino una oportunidad para abrir discusiones incómodas, esas que muchas veces quedan en segundo plano.

El Día Internacional del Hombre moderno tiene su impulso más reconocido en 1999, cuando el médico trinitense Thomas Oaster promovió su celebración el 19 de noviembre en Trinidad y Tobago. La elección no fue casual: coincidía con el cumpleaños de su padre y buscaba destacar figuras masculinas positivas.

La iniciativa ganó terreno con el apoyo de organismos internacionales, entre ellos la Organización Mundial de la Salud (OMS), que vio en la fecha una herramienta para visibilizar problemáticas como la menor expectativa de vida de los hombres y la resistencia cultural a consultar al médico.

Con el tiempo, la jornada se expandió a más de 70 países. Sin embargo, su adopción no fue uniforme. Algunos sectores cuestionan su necesidad, al considerar que puede diluir otras luchas vinculadas a la equidad de género. Otros, en cambio, sostienen que abordar las vulnerabilidades masculinas también forma parte de una agenda integral.

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¿Por qué en algunos países se celebra el 19 de marzo?

Más allá del 19 de noviembre, hay países que conmemoran el Día del Hombre el 19 de marzo, coincidiendo con el Día de San José en la tradición católica. En lugares como España, Italia o algunas regiones de América Latina, la figura de San José como modelo de padre influyó en la elección de la fecha.

Esta versión tiene un tinte más familiar y religioso, centrado en el rol paterno y en valores tradicionales. No responde necesariamente al enfoque global sobre salud y derechos, lo que explica por qué conviven ambas celebraciones sin integrarse del todo.

La salud masculina y el movimiento "Movember"

Uno de los ejes más visibles del Día Internacional del Hombre es la salud. En ese terreno, el movimiento “Movember” ganó notoriedad global al promover que los hombres se dejen crecer el bigote durante noviembre para concientizar sobre el cáncer de próstata, el cáncer testicular y la salud mental.

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La campaña, nacida en Australia en 2003, logró instalar una estética reconocible y un mensaje directo. El dato duro: muchos hombres consultan menos al médico y más tarde, lo que impacta en diagnósticos tardíos y peores pronósticos.

Además, el foco en la salud mental abrió otra conversación pendiente. Las tasas de suicidio masculino siguen siendo más altas en varios países, un fenómeno vinculado a mandatos culturales que desalientan la expresión emocional. “Bancársela solo” todavía pesa, y fuerte.