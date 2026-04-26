40 años de Chernobyl: qué pasó el 26 de abril de 1986

Un accidente que sorprendió por su magnitud y por la falta de preparación del entorno para enfrentar una emergencia de ese tipo.

Chernobyl es un ejemplo de la necesidad de sostener estándares de seguridad cada vez más exigentes en un mundo que continúa dependiendo de fuentes energéticas complejas.

El 26 de abril de 1986 quedó grabado como una de las mayores tragedias de la historia contemporánea. Ese día, una explosión en la Central Nuclear de Chernobyl, ubicada en la entonces Unión Soviética, liberó una enorme cantidad de material radiactivo , tras una prueba de seguridad fallida en el reactor número 4. La combinación de errores humanos y fallas de diseño provocó una reacción descontrolada que terminó con el núcleo expuesto y una nube tóxica que se expandió rápidamente por gran parte de Europa.

La secuencia que llevó a la explosión comenzó horas antes , cuando los operadores intentaban comprobar si el sistema podía seguir funcionando ante un corte eléctrico. Sin respetar protocolos clave de seguridad, el reactor entró en una zona inestable.

A pesar de los intentos por contener la situación, una subida de potencia desencadenó explosiones internas que destruyeron la estructura del reactor. El material radiactivo fue expulsado a la atmósfera y el incendio posterior contribuyó a que la contaminación se propagara durante días .

En este marco dos trabajadores murieron en el acto , sin embargo las consecuencias fueron letales debido a la falta de equipamiento. Decenas de bomberos y operarios acudieron al lugar sin contar con la protección adecuada , quedando expuestos a niveles letales de radiación.

En los días siguientes, las autoridades ordenaron la evacuación de más de 300.000 personas , incluyendo a los habitantes de la ciudad de Prípiat. Sin embargo, la reacción oficial estuvo marcada por el hermetismo: el gobierno soviético tardó en reconocer la gravedad del accidente , lo que agravó la exposición de la población y retrasó la respuesta internacional.

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40 años de la tragedia de Chernobyl

Cuatro décadas después, el desastre sigue teniendo efectos visibles y medibles. Se estima que alrededor de 8,4 millones de personas en territorios que hoy pertenecen a Bielorrusia, Ucrania y Rusia estuvieron expuestas a distintos niveles de radiación.

Las consecuencias sanitarias incluyen un aumento significativo de enfermedades, especialmente cáncer de tiroides, además de secuelas psicológicas en las comunidades afectadas. La llamada “zona de exclusión”, que abarca unos 30 kilómetros alrededor de la central, permanece restringida, debido a la contaminación persistente.

Grandes extensiones de tierra quedaron inutilizables para la agricultura y la vida cotidiana. A lo largo de los años, se desarrollaron tareas de contención, como la construcción de un “sarcófago” para cubrir el reactor dañado, y más recientemente una estructura de confinamiento seguro inaugurada en 2019, gracias a la cooperación internacional. Este proyecto, financiado por decenas de países, representa uno de los mayores esfuerzos globales en materia de seguridad nuclear.

El desastre marcó un antes y un después en el debate sobre la energía nuclear. A partir de Chernobyl, gobiernos y organismos internacionales revisaron sus políticas, reforzaron los controles y modificaron los estándares de seguridad. En este contexto, la Organización de las Naciones Unidas desempeñó un papel central, promoviendo la cooperación internacional desde 1990 para mitigar las consecuencias del accidente. A través de agencias, fondos y programas, se impulsaron más de 200 proyectos vinculados a la salud, el medio ambiente y la seguridad nuclear.

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Desde cuándo se conmemora el Día Internacional del desastre de Chernobyl

En 2016, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó una resolución que estableció el 26 de abril como el Día Internacional de la Conmemoración del Desastre de Chernobyl. La decisión se basó en la necesidad de mantener viva la memoria del accidente y de recordar que, incluso tres décadas después, persisten consecuencias graves y necesidades en las comunidades afectadas.

La conmemoración tiene como objetivo no solo rendir homenaje a las víctimas, sino también generar conciencia sobre los riesgos asociados a la energía nuclear y la importancia de la prevención. Cada año, distintos países, organismos internacionales y organizaciones civiles realizan actividades para reflexionar sobre lo ocurrido y promover políticas que eviten tragedias similares. También se reconoce el trabajo de los primeros respondedores, como los bomberos que enfrentaron el incendio sin conocer plenamente los peligros a los que se exponían.