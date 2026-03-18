Qué es la Ley Cazzu, el proyecto que promueve la movilidad de niños con padres ausentes

La iniciativa busca evitar que progenitores que no participan en la crianza o incumplen sus obligaciones bloqueen pasaportes, permisos de viajes o trámites de sus hijos.

La propuesta fue impulsada por la diputada Sandra Arreola Ruiz en el Congreso de Michoacán con intención de escalar a nivel nacional.

El nombre de Cazzu llegó al Congreso de Michoacán , México y abrió un debate que va más allá del mundo del espectáculo.

A partir del conflicto de la cantante argentina con su ex pareja, Christian Nodal , los legisladores proponen un proyecto para evitar que progenitores que no participan en la crianza o no cumplen sus obligaciones puedan bloquear trámites esenciales como pasaportes o permisos de viaje.

Así, la llamada "Ley Cazzu" busca modificar el marco legal vigente para priorizar el interés de niños, niñas y adolescentes por encima de disputas entre adultos, reduciendo los tiempos judiciales y facilitando que el que este a cargo pueda tomar decisiones clave sin depender del consentimiento del otro. A continuación, conocé los detalles.

La iniciativa conocida como "Ley Cazzu" fue impulsada por Sandra Arreola Ruiz en el Congreso de Michoacán, con la intención de que el debate escale a nivel nacional .

El objetivo central es reformar el artículo 4° de la Constitución mexicana para evitar que un progenitor que no cumple con sus obligaciones pueda bloquear decisiones fundamentales en la vida de sus hijos.

Actualmente, la legislación exige la autorización de ambos padres para trámites como la emisión de pasaportes o la salida del país de menores de edad.

Esto genera situaciones complejas: si uno se niega a firmar, incluso cuando no participa en la crianza o no paga la pensión alimentaria, el adulto responsable debe iniciar un proceso judicial que puede extenderse durante meses o años.

"Quien cuida, quien educa y quien sostiene el hogar tiene que pedir permiso, mientras quien decidió no estar conserva el poder de decir que no", cuestionó la diputada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Embed - Circular.INFO on Instagram: "LA INICIATIVA FUE PRESENTADA EN EL CONGRESO DE MICHOACÁN La diputada Sandra Arreola Ruiz, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó la “Ley Cazzu”, para garantizar el derecho a la movilidad de niñas, niños y adolescentes ante abandono parental. La propuesta establece que no se necesitará la autorización del progenitor que abandona sus responsabilidades, evitando que los menores queden atrapados en trámites injustos. La ley surge tras el caso mediático en el que Nodal negó los permisos de viaje de su hija con Cazzu, impidiendo su movilidad. @sandyarreolaruiz" View this post on Instagram

El proyecto propone un cambio clave: que quien tenga la custodia pueda gestionar estos permisos de forma más ágil cuando se compruebe el abandono, la falta de convivencia o el incumplimiento de las obligaciones del otro. La idea es reducir la carga probatoria y evitar que los chicos queden atrapados en conflictos legales que no les corresponden.

"Si abandonan, nunca más tendrán el poder para decidir sobre la vida de quienes sí merecen todas las oportunidades", resaltó Arreola Ruiz.

Dentro de los fundamentos se citan datos alarmantes: en México hay 11 millones de madres solteras y, estadísticamente, 3 de cada 4 hijos de padres separados no reciben la pensión alimenticia que les corresponde. En ese contexto, la negativa a firmar documentos se convierte muchas veces en una forma de presión.

"La patria potestad no puede seguir utilizándose como un instrumento de control cuando las responsabilidades que le dan sentido han sido abandonadas", enfatizó.

sandra aerrola ruiz

La lucha de Cazzu junto a su hija

La relación de Cazzu con Christian Nodal, que parecía sólida después del nacimiento de su hija Inti en 2023, terminó de forma abrupta en medio de rumores, tensiones y una exposición constante en redes sociales.

el conflicto escaló aún más cuando apareció en escena Ángela Aguilar, la nueva esposa del mexicano. Pero, el escándalo no solo fue el reciente matrimonio, sino la narrativa de "amor de toda la vida" que intentaron instalar, sugiriendo que Julieta estaba al tanto de todo, algo que ella desmintió durante su aparición en el programa de streaming PLP de LUZU TV.

Allí, con una calma que muchos calificaron de admirable, aclaró que ella no formaba parte de ningún "plan" y que se enteró del vínculo amoroso de su ex pareja de la misma forma que el resto del mundo: por los medios.

cazzu christian nodal

"Se puso en duda mi integridad como persona. Se dijo que yo tenía conocimiento de hace mucho tiempo de la relación de estas dos personas y... es mentira. Yo sufrí muchísimo", confesó la artista, dejando claro que su prioridad absoluta durante esos meses de caos fue proteger la estabilidad de Inti.

Más allá del corazón roto, lo que impulsó la ley fue el momento en trascendió que Cazzu enfrenta diferencias en la crianza y, especialmente, dificultades legales para viajar con su hija debido a la falta de permisos o la demora en las autorizaciones por parte de Nodal.

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En Argentina, la "Ley Cazzu" inspiró una petición ciudadana en Change.org que superó las 33.000 firmas en pocos días, bajo el lema "Libertad con nuestros hijos".

"Me pone feliz que para algunos yo represente cosas buenas", señaló la cantante, aunque también expreso su sorpresa por el alcance social: "Me es muy difícil como terminar de procesar que lo haya generado yo, que no lo creo así, y que después generan estas cosas tan importantes y tan delicadas".