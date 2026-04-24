Por qué se celebra el Día del Pancho cada 24 de abril

Una fecha dedicada a uno de los clásicos de la comida rápida. Historia, curiosidades y los acompañamientos más elegidos.

Pocas comidas generan tanta unanimidad como el pancho . Está en la cancha, en la plaza, en los carritos de la costanera, en cumpleaños infantiles y hasta en la cena improvisada de un miércoles cualquiera. Simple, rápido y rendidor, se ganó un lugar fijo en la mesa argentina.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Cada 24 de abril se celebra el Día Internacional del Pancho , una jornada que rinde homenaje a este clásico popular que, aunque parece sencillo, tiene una historia bastante más larga de lo que muchos imaginan.

En Argentina, además, el pancho adoptó identidad propia. No es exactamente el hot dog estadounidense ni tampoco la salchicha alemana original: tiene códigos propios, desde el pan al vapor hasta la lluvia de papitas pay. Y si hay algo que no admite término medio, es la discusión sobre los toppings.

El 24 de abril fue elegido como fecha de celebración por una razón histórica vinculada al nacimiento de una de las versiones más conocidas de este alimento. La efeméride recuerda al carnicero alemán Johann Georg Lahner , quien en el siglo XIX popularizó una salchicha que luego sería considerada precursora del actual pancho.

Lahner, instalado en Viena, combinó recetas tradicionales de Frankfurt con nuevas preparaciones de carne vacuna y cerdo, dando lugar a una versión que se expandió rápidamente por Europa. Esa preparación sería la base de lo que más tarde se transformó en el famoso hot dog.

Pancho iStock

Con el paso del tiempo, la receta cruzó fronteras y llegó a Estados Unidos, donde tomó la forma comercial que hoy se conoce en buena parte del mundo. Allí ganó fama en estadios, ferias y puestos callejeros. Después aterrizó en América Latina y, claro, Argentina hizo lo suyo: lo convirtió en un infaltable.

Los mejores toppings para un pancho

Si hay una grieta gastronómica aceptada socialmente, probablemente sea esta: qué lleva el pancho perfecto. Cada persona tiene su receta favorita y defenderla suele ser casi un acto de militancia culinaria.

Los más clásicos arrancan con mostaza, kétchup y mayonesa, el tridente histórico que aparece en cualquier puesto callejero. Son los de siempre, los que no fallan y los que suelen salvar cualquier apuro.

dia del pancho Freepik

Después aparecen los que suben la apuesta con papitas pay, uno de los sellos más argentinos del pancho local. Ese crocante extra cambió por completo la experiencia y para muchos ya no hay vuelta atrás.

También son muy elegidos:

Salsa golf

Queso rallado

Cebolla caramelizada

Panceta crocante

Queso cheddar

Pepinillos

Ají picante

Chucrut, que está más ligado a la tradición alemana

En algunas provincias aparecen variantes propias, con salsa criolla o incluso huevo picado. En ferias gastronómicas ya se ven versiones con palta, jalapeños o panes saborizados.