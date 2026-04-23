¿Por qué se celebra el Día Mundial del Libro el 23 de abril?

Una conmemoración que conecta tradición, industria editorial y protección intelectual en una fecha cargada de símbolos y debates.

Cada 23 de abril, librerías, escuelas y bibliotecas se llenan de actividades, que buscan acercar a más personas al universo de los textos. La jornada, conocida como el Día Mundial del Libro combina decisiones institucionales con relatos históricos que todavía generan discusión.

La efeméride funciona también como una oportunidad para visibilizar el rol de la lectura en sociedades atravesadas por pantallas y consumos rápidos. Entre ferias, descuentos y campañas, hay una intención que es sostener el vínculo con los libros, en un contexto donde el tiempo para leer parece cada vez más escaso.

Pero la fecha no está exenta de matices. Aunque suele asociarse con figuras clave de la literatura, la coincidencia de muertes y nacimientos que justifican el 23 de abril tiene un costado más complejo de lo que se suele contar en redes o en actos escolares.

La elección del 23 de abril mezcla historia, simbolismo y algo de mito. Por un lado, coincide con el fallecimiento de autores como Miguel de Cervantes y William Shakespeare en 1616 , aunque en calendarios distintos, lo que ya introduce una primera duda sobre la exactitud del dato.

A esto se suma la tradición catalana vinculada a San Jorge, donde el 23 de abril se celebra regalando rosas y libros. La escena es bastante conocida: puestos callejeros, parejas intercambiando obsequios y una ciudad, Barcelona, tomada por lectores. Esa costumbre fue clave para instalar la fecha en el imaginario colectivo.

Día del libro Freepik

Algunos historiadores señalan que la coincidencia entre los escritores es más simbólica que real, mientras que otros destacan que la tradición de San Jorge fue decisiva para darle un carácter popular. En esa mezcla está buena parte de la fuerza de la jornada.

El papel de la UNESCO en la protección del derecho de autor

La formalización del Día Mundial del Libro llegó en 1995, cuando la UNESCO decidió establecer la fecha como una celebración internacional. La iniciativa no solo apuntaba a fomentar la lectura, sino también a defender el derecho de autor, un tema central en la industria editorial.

El organismo impulsó la idea de que los libros no son solo objetos culturales, sino también productos que involucran trabajo intelectual. En ese sentido, el reconocimiento a escritores, traductores y editores busca proteger un circuito que muchas veces queda invisibilizado.

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En tiempos de digitalización, el debate se vuelve más espeso. La circulación de textos en internet, las copias ilegales y los cambios en los hábitos de consumo abren preguntas sobre cómo sostener ese equilibrio entre acceso y propiedad intelectual.

Capital Mundial del Libro: el reconocimiento a las ciudades que promueven la lectura

Desde 2001, la UNESCO también elige cada año una Capital Mundial del Libro. Se trata de ciudades que presentan proyectos para fomentar la lectura y el acceso a la cultura escrita durante doce meses.

El reconocimiento no es meramente simbólico. Implica el desarrollo de políticas públicas, actividades culturales y programas educativos que buscan instalar la lectura como práctica cotidiana. Ciudades como Madrid, Bogotá o Guadalajara ya pasaron por esa experiencia, cada una con su propio enfoque.

La selección contempla criterios diversos: desde la infraestructura cultural hasta la capacidad de involucrar a la comunidad. En algunos casos, los resultados son visibles en el corto plazo; en otros, el impacto es más difícil de medir.