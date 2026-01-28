Día Internacional del Lego: las curiosidades de uno de los juguetes más populares del mundo

Su diseño permitió crear ladrillos resistentes, reutilizables y compatibles entre sí, incluso con sets fabricados en distintas décadas.

El 28 de enero de 1958 Ole Kirk Christiansen patentó el bloque de plástico LEGO.

Cada 28 de enero se conmemora el Día Internacional del Lego , una fecha dedicada a uno de los juguetes más reconocidos y utilizados del mundo.

A lo largo de las décadas, los clásicos bloques de construcción, creados en Dinamarca , se consolidaron como una herramienta clave para la educación y el desarrollo de la creatividad en niños y adultos de todas edades.

Incluso, su función original trascendió y, hoy, están presentes en hogares, parques temáticos, competencias internacionales y hasta en la industria del cine , con sets inspirados en grandes franquicias como Harry Potter, Star Wars y Minecraft .

El Día Internacional del Lego se celebra cada 28 de enero en conmemoración al patentamiento del bloque por parte de su creador, el danés Ole Kirk Christiansen .

Christiansen era carpintero y fundó la empresa en 1932 , en un contexto marcado por la crisis económica y la escasez de materiales. Inicialmente se dedicó a la fabricación de juguetes de madera, pero con el paso del tiempo y ante los cambios del mercado, incorporó el plástico como material principal.

Ole Kirk Christiansen

La patente de 1958 representó el punto de consolidación del sistema y el inicio de su expansión global. A partir de ese entonces, la empresa dejó atrás la producción de muebles y otros artículos para enfocarse exclusivamente en los juguetes de construcción.

Su diseño con tubos internos permitió crear ladrillos resistentes, reutilizables y compatibles entre sí, incluso con sets fabricados en distintas décadas.

Así, esta jornada simboliza mucho más que un trámite legal: celebra un sistema que cambió la manera de construir, imaginar y aprender.

lego

Las curiosidades más llamativas del Lego

Lego acumula datos y récords que reflejan su enorme impacto global y su vigencia a lo largo del tiempo. Algunas de las curiosidades más llamativas son:

Se estima que existen más piezas de Lego que personas en el mundo . El promedio ronda entre los 80 y 102 bloques por habitante .

El nombre LEGO proviene de la expresión danesa “leg godt” , que significa “jugar bien”, una idea que define la filosofía de la marca desde sus inicios.

Con solo seis ladrillos clásicos de 2x4 , es posible realizar más de 915 millones de combinaciones diferentes , lo que demuestra el potencial creativo del sistema.

La empresa cuenta con más de 31.000 empleados en todo el planeta y sigue en expansión.

La construcción más grande hecha con Lego es una casa formada por 2,4 millones de piezas , reconocida por el Guinness World Records.

El set con más piezas de la historia es el LEGO Art Mapa Mundi (World Map) , con 11.695 bloques , mientras que el más caro en su lanzamiento fue el LEGO Star Wars Death Star-Ultimate Collector Series , con un valor cercano a los 1.000 dólares.

Las piezas fabricadas en la década de 1960 siguen siendo compatibles con las actuales, un detalle técnico que refuerza la calidad y coherencia del diseño.

Los Lego en el mundo del cine

El salto de Lego al cine consolidó su transformación en un fenómeno cultural. Con películas animadas que combinan humor, aventura y referencias para grandes y chicos, la franquicia logró éxito comercial y reconocimiento de la crítica.

LEGO La Película (2014)

Fue el gran punto de partida. La historia sigue a Emmet, un personaje común que vive en un mundo perfectamente ordenado y creado siguiendo instrucciones estrictas. Por error, es confundido con un “Maestro Constructor” y se ve envuelto en una misión para salvar al universo Lego de un villano obsesionado con el control.

La película fue un éxito mundial, recaudó más de 460 millones de dólares contra un presupuesto estimado de 60 millones, y sorprendió por su mensaje sobre la creatividad, el trabajo en equipo y la importancia de pensar fuera de las reglas. Incluso, ganó un Premio BAFTA como Mejor Película de Animación.

Embed - La LEGO Película - Tráiler Oficial en español HD

Batman: La LEGO Película (2017)

Este spin-off puso el foco en una versión irreverente y autoconsciente de Batman. La trama combina acción con humor y explora el costado emocional del personaje, especialmente su dificultad para trabajar en equipo y vincularse con otros.

Pero, cuando intente salvar la ciudad de Gotham de un peligroso villano, el Joker, se dará cuenta que no podrá hacerlo solo, y tendrá que aprender a confiar en sus aliados.

La película fue muy bien recibida por la crítica y el público, destacándose por su ritmo, referencias al universo DC y su tono satírico.

Embed - Batman La LEGO Película - Tráiler Oficial Castellano HD

La LEGO Ninjago Película (2017)

Basada en la popular línea Ninjago, la historia gira en torno a Lloyd, un joven que debe enfrentarse al villano Garmadon, quien además es su padre.

Así, el conflicto central combina acción, artes marciales y una trama que pondrá a prueba a un grupo de ninjas indisciplinados que deberán aprender a controlar sus egos y trabajar unidos si quieren la victoria.

La película obtuvo una ganancia de 123 millones de dólares, frente a un presupuesto de producción de 70 millones, considerándose un fracaso de taquilla al ser la entrega con menor recaudación de la franquicia hasta ese momento.

Embed - LEGO NINJAGO - Trailer Español Latino 2017

La LEGO Película 2 (2019)

Secuela directa de la película original, muestra un mundo Lego más oscuro y caótico después de la llegada de invasores del espacio hechos con bloques DUPLO. La historia aborda temas como el crecimiento, los cambios y la convivencia entre distintas formas de jugar.

Si bien no alcanzó el éxito de la primera entrega, mantuvo la esencia creativa y el humor característico de la saga.