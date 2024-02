Educación, aprendizaje y la importancia de "necesidades sociales cubiertas" para el crecimiento de niños y adolescentes

Tenti Fanfani es Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de Cuyo con un Diploma Superior en Estudios e Investigación Política, docente en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y escritor de destacadas obras como "La escuela bajo sospecha" (2021) y "El oficio docente" (2018).

image.png Emilio Tenti Fanfani, Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales.

Masificación de la escolarización y la pérdida de valor del título secundario

Este fenómeno es definido por Emilio Tenti Fanfani como la masificación de la escolarización, que consiste en que hoy en día, si bien la mayoría de los chicos tienen acceso a la educación y egresan exitosamente del nivel secundario, no se apropian de los conocimientos: “Es el gran dilema de la sociedad contemporánea, hoy en día tenemos más chicos diplomados, que con las competencias que los títulos supuestamente garantizan”.

Por otro lado, como consecuencia de la masificación, para Tenti Fanfani el título secundario perdió su valor: “Cuando yo llegué al secundario, sólo el 15% de los chicos de mi edad lo terminaban, el diploma era valioso. Hoy en día, un 75% de los chicos de 25 a 30 años tiene diploma de bachiller, ese título ya no vale en el mercado”.

La importancia de estas cifras radica en que un secundario completo ya no significa ingresar al mundo laboral, y menos, ascender socialmente, probabilidades que empeoran sin políticas sociales que acompañen el proceso.

El rol social de la escuela y la movilidad social ascendente: ¿mito o realidad?

aula escuela Solamente un 16% de los alumnos adquiere los conocimientos básicos en las materias pilares, Lengua y Matemática, según estadísticas del Observatorio Argentinos por la Educación. Télam

En palabras de Tenti Fanfani, en la actualidad se puede ver una onda neoliberal que niega la efectividad de la redistribución secundaria. Para él, este es un gran error, ya que el capitalismo de guerra dejó en evidencia la importancia de estas políticas para alentar la movilidad social ascendente.

La herramienta fundamental, que según el experto permite el ascenso de los sectores populares, es la educación pública y gratuita de calidad: “Creo que hay que preservarla, es una gran oportunidad y muchos sectores se han dado cuenta que el bachillerato ya no alcanza”.

En este sentido, la Ley de Gratuidad Educativa abarca los cuatro niveles: preescolar, primaria, secundaria y media, en todas las instituciones estatales. El objetivo es que la escuela sea un medio al alcance de todos los niños y niñas, en concordancia con la Ley de Educación Nacional N°26206, que establece que la educación es un derecho universal, integral, permanente y de calidad, que debe ser garantizado por el Estado.

El dilema de la educación: conocimiento vs. título

educacion aula aprendizaje chicos.jpg “Los excluidos de este capital ni siquiera tienen conciencia de que lo son”, expresó Tenti Fanfani.

Para Tenti Fanfani, la distancia existente entre la expectativa de los conocimientos a incorporar y la realidad tiene causas más profundas que una falla en el sistema educativo: “Los excluidos de este capital ni siquiera tienen conciencia de que lo son”, expresó el sociólogo.

En primer lugar, identificó como principal causa que las personas se enfocan en demandar escolarización, pero no aprendizaje: “Yo dudo que exista una demanda de conocimiento, desde el 2000 se evalúa la calidad de la educación y los resultados demuestran que más de la mitad de los niños y adolescentes en casi toda América Latina no tiene los conocimientos básicos necesarios y, sin embargo, yo no he visto ninguna movilización social importante por la matemática”.

Luego, remarcó una particularidad que tiene el conocimiento, en discordancia con los demás capitales, que vuelve más complejo el sistema de aprendizaje: “Este capital no se puede distribuir, requiere de la cooperación de los aprendices, que deben estar en condiciones materiales, sociales y culturales de hacer el esfuerzo de aprender”.

Las políticas sociales como la base de una educación eficiente

educacion colegio.jpg Las políticas sociales son la base de una educación eficiente, según Tenti Fanfani.



Pixabay

En este caso, las políticas sociales cumplen un rol fundamental como base de apoyo para una educación eficiente: “Los chicos que están incluidos en las instituciones, están excluidos de la alimentación, de la seguridad, del afecto de la familia, de la salud y del medio ambiente sano… Todas esas exclusiones afectan su proceso de aprendizaje y las desigualdades se van potenciando”.

Como consecuencia, se genera una acumulación de pobrezas, que no se puede eliminar solamente con modificaciones en el sistema educativo: “No basta con hacer cosas en la escuela, porque a veces es un problema de las estructuras económicas y sociales, son factores que intervienen y hay tratarlos en forma integral para determinar las probabilidades de aprender”.

Matemáticas y competencias expresivas: el gran objetivo de la escuela

Escuelas de Argentina.jpg Tenti Fanfani define a las Matemáticas y a las competencias expresivas como los tópicos principales a aprender en la escuela.







Tenti Fanfani definió que la escuela debe tener dos objetivos: “las competencias expresivas y el cálculo matemático”. El desarrollo de estas dos áreas son puntos intermedios, que lograrán cumplir las metas finales: “¿Qué conciencia crítica puede desarrollar un chico que solamente se maneja con 200 palabras? Eso no es un objetivo, necesitamos otros intermedios primero”.

La importancia de saber representar: el principal problema de la democracia actual

El sociólogo también destacó la necesidad de desarrollar el lenguaje oral, diferenciado por él como “el primer medio de expresión que tenemos”. Para Tenti Fanfani, ésta es una herramienta fundamental: “La voz es un poder, el que puede decir y expresar en forma oral escrita lo que los otros piensan, pero no pueden decir, se convierte en representante. Si son pocos los que dominan esta competencia, la democracia va a ser siempre una minoría que domina a la mayoría”.