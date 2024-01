Tendencias: qué será de la educación del futuro gracias a la tecnología

En el caso de la educación y las capacitaciones, no solo surgen nuevas profesiones y habilidades a fin de responder a las demandas del mercado, si no también distintas tendencias que son las que marcaran el rumbo para lo que viene. Conceptos como upskilling y reskilling vuelven a estar en escena.

Claro está que la tecnología es el centro de los grandes cambios. Desde hace tiempo, sus avances e innovaciones atraviesan las industrias y sus nichos. Es así cómo se entremezcla el mundo del empleo, con las necesidades y adaptaciones académicas, y los recursos humanos, entendiendo nuevas formas del trabajo ante el surgimiento de nuevos skills y, también, cambios en el new way of working.