Cómo planea el Gobierno la vuelta a clases y las licencias para padres

"La persona alcanzada por esta dispensa deberá notificar tal circunstancia a su empleador o empleadora, justificando la necesidad y detallando los datos indispensables para que pueda ejercerse el adecuado control. Podrá acogerse a esta dispensa solo un progenitor o persona responsable, por hogar", añade la resolución.

Según el titular de Educación, “no van a poder ir todos los días todos los alumnos a las escuelas". Al mismo tiempo, reconoció que "volver parcialmente a las aulas no es el escenario ideal, pero implica una evolución respecto de la etapa en que estamos" y evaluó que "poder volver un día sí y un día no implica trabajar en el aula, que haya material para trabajar en las casas y luego poder revisarlo en la escuela".

Si bien agosto suena como una posible fecha de regreso a las aulas Trotta aclaró en Radio Provincia que aún "no hay certezas" al respecto porque ello dependerá de una "decisión epidemiológica" que adoptará el presidente Alberto Fernández junto al comité de expertos.