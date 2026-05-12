Cuánto ganan los docentes universitarios en mayo de 2026 y por qué profundizan el reclamo salarial

Los trabajadores de las universidades públicas perdieron casi nueve salarios completos desde 2023. En este marco, se realiza una Marcha Federal Universitaria en Plaza de Mayo.

Los docentes universitarios llegan a una nueva Marcha Federal Universitaria con un fuerte deterioro salarial acumulado desde el inicio de la gestión de Javier Milei . Según distintos relevamientos del sector, en los últimos 28 meses los trabajadores de las universidades nacionales perdieron el equivalente a 8,6 salarios completos producto de la diferencia entre los aumentos otorgados y la inflación .

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La situación golpeó especialmente a los cargos iniciales y de menor dedicación, que representan la mayor parte de la estructura docente del sistema universitario argentino.

Uno de los casos más representativos es el de un Jefe de Trabajos Prácticos (JTP) con dedicación semiexclusiva de 20 horas semanales y sin antigüedad, que acumuló una pérdida de $4.407.004 desde diciembre de 2023. Actualmente, ese cargo percibe un salario de aproximadamente $510.947 .

Los salarios quedaron por detrás de la inflación

El deterioro salarial comenzó a profundizarse luego de la devaluación de diciembre de 2023 y continuó durante todo 2024 y 2025.

De acuerdo con los datos difundidos por el sector universitario, entre diciembre de 2023 y marzo de 2026 los salarios docentes aumentaron un 178%, mientras que la inflación acumulada alcanzó el 293%.

Como consecuencia, la pérdida real del poder adquisitivo rondó el 29%, aunque en febrero de 2024 el retroceso llegó a tocar casi el 33%, uno de los momentos más críticos para el sector académico.

Solo durante marzo de 2026, un docente universitario con cargo de JTP semiexclusivo necesitó alrededor de $209.652 adicionales para conservar el mismo poder de compra que tenía al comienzo de la actual gestión nacional. Ese monto representó cerca del 41% de su salario mensual actual.

Cuánto cobran hoy los docentes universitarios

Actualmente, los salarios básicos brutos dentro de las universidades nacionales presentan una fuerte disparidad según la categoría y el tipo de dedicación.

Dedicación exclusiva

Titular : $1.456.091

: $1.456.091 Asociado : $1.295.710

: $1.295.710 Adjunto : $1.135.896

: $1.135.896 JTP : $975.510

: $975.510 Auxiliar de primera: $814.961

Dedicación semiexclusiva

Titular : $728.046

: $728.046 Asociado : $647.854

: $647.854 Adjunto : $567.943

: $567.943 JTP : $487.755

: $487.755 Auxiliar de primera: $407.479

Dedicación simple

Titular : $364.022

: $364.022 Asociado : $323.923

: $323.923 Adjunto : $283.969

: $283.969 JTP: $243.874

Dentro del sistema universitario predominan justamente los cargos simples y semiexclusivos, sobre todo en las categorías iniciales, lo que agrava el impacto de la pérdida salarial.

Los cargos más bajos quedaron cerca de la indigencia

La situación se volvió todavía más delicada en las dedicaciones simples de diez horas semanales, que constituyen una de las modalidades más frecuentes dentro de las universidades nacionales.

En esos casos, los salarios brutos de los cargos iniciales oscilaron entre $212.540,62 y $265.675,77, dependiendo de la antigüedad.

Incluso un profesor titular bajo ese régimen, con diez años de servicio, percibió apenas $593.355,63 mensuales.

Estos valores quedaron muy rezagados frente al costo de vida. En marzo de 2026, la Canasta Básica Total (CBT) para un Hogar Tipo 2 alcanzó los $1.434.464, mientras que la Canasta Básica Alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— llegó a $658.011.

clases-publicas-uba-plaza-mayo-10-04-26 Los docentes reclaman hace tiempo por el deterioro salarial. Archivo

Un informe elaborado por CEPA analizó los salarios básicos docentes y no docentes y concluyó que apenas una minoría de los cargos universitarios logró superar la línea de pobreza.

Entre los docentes, únicamente los profesores titulares con dedicación exclusiva excedieron el valor de la CBT, con salarios cercanos a $1.555.834 brutos.

En el caso del personal no docente, solo los trabajadores de los niveles 1 y 2 alcanzaron ingresos por encima de ese umbral.

Por otra parte, salvo los titulares y asociados con dedicación semiexclusiva, el resto de los cargos docentes quedó por debajo de la línea de indigencia establecida por la CBA.

Más de 10.000 docentes abandonaron el sistema

El ajuste presupuestario aplicado sobre las universidades nacionales impactó principalmente sobre los salarios, debido a que aproximadamente el 80% de los fondos universitarios se destinan a remuneraciones.

Según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el deterioro del poder adquisitivo provocó que más de 10.000 profesionales abandonaran sus cargos dentro del sistema universitario.

Además, distintos informes señalaron que el presupuesto universitario nacional cayó del 0,72% del PBI en 2023 al 0,47% proyectado para 2026. Las transferencias destinadas a las universidades acumularon una baja real del 45,6%.

Desde el Instituto Argentina Grande (IAG) advirtieron que “el gasto en 2025 fue similar al que se realizó en 2007 ($5,5 billones a precios de abril de 2026); y sin tener en cuenta la creación de 13 universidades públicas y los 768.200 nuevos estudiantes que se incorporaron al sistema”.

Nuevos recortes en infraestructura universitaria

A la crisis salarial se sumó recientemente un nuevo ajuste presupuestario dispuesto por el Gobierno nacional. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, la administración libertaria recortó $78.768 millones destinados a programas de la Secretaría de Educación.

Dentro de ese esquema se incluyó una reducción de $5.303 millones en transferencias de capital orientadas a infraestructura universitaria y obras vinculadas al conocimiento.

La universidad más afectada resultó la Universidad Nacional de La Plata, que perdió $1.043 millones. Detrás quedaron la Universidad Nacional de General San Martín y la Universidad Nacional de Avellaneda, ambas con recortes de $700 millones.

También se registraron reducciones en la Universidad Nacional de Río Cuarto, con $680,5 millones menos, y en la Universidad Nacional de Entre Ríos, que sufrió un recorte de $540 millones.

La Marcha Federal Universitaria vuelve a Plaza de Mayo

En este contexto, la Universidad de Buenos Aires (UBA) convocó a una nueva Marcha Federal Universitaria para este 12 de mayo a las 17 horas en Plaza de Mayo.

Embed - Universidad de Buenos Aires on Instagram: "¿POR QUÉ MARCHAMOS MAÑANA? Marchamos para exigir al Gobierno Nacional que cumpla la Ley de Financiamiento Universitario y de Recomposición Salarial, que fue sancionada y ratificada por el Congreso de la Nación. Para defender las universidades públicas, la ciencia nacional y la educación. Para que el sistema universitario público argentino siga funcionando. Para que siga habiendo nuevas generaciones de primeros/as graduados/as universitarios Para que los hospitales universitarios públicos puedan seguir atendiendo a quienes lo necesitan y formando a los futuros médicos. Por cada uno y una de los y las docentes, nodocentes, estudiantes, investigadores e investigadoras, médicos y médicas, que forman parte de la Universidad Pública. Porque tenemos derecho a una educación superior pública, masiva y de calidad. Martes 12 de Mayo - 17h. Plaza de Mayo, CABA. #MarchaFederalUniversitaria #CumplanLaLey" View this post on Instagram

Los gremios docentes y las autoridades universitarias reclamarán recomposición salarial, actualización presupuestaria y financiamiento para el funcionamiento del sistema público de educación superior.

Uno de los principales reclamos del sector gira alrededor de la Ley de Financiamiento Universitario impulsada por el Congreso.

La iniciativa contemplaba la convocatoria a una paritaria nacional destinada a recomponer los salarios perdidos entre diciembre de 2023 y octubre de 2025.

Según las estimaciones, la aplicación de esa ley hubiera implicado un aumento cercano al 44%, lo que habría dejado los salarios apenas un 1,3% por debajo del nivel registrado en noviembre de 2023.

Sin embargo, desde la Casa Rosada descartaron la posibilidad de avanzar con ese esquema. “Hoy en día no vamos a pagar. Lo digo así porque realmente no tenemos la plata", afirmaron desde el Gobierno.

Según los cálculos oficiales, la deuda vinculada a esa recomposición salarial asciende a unos $2,5 billones. En la misma línea, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo: “La consigna de ellos es ‘cumplan la ley’. No se puede cumplir porque es abstracta, quedó derogada al aprobarse el Presupuesto”.

Luego agregó: “Implicaría un gasto que el Estado no está en condiciones económicas de afrontar hoy”.