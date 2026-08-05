El ferry 100% eléctrico de Buquebus ya comenzó su recorrido hacia Sudamérica + Agregar ámbito en









El buque China Zorrilla comenzó el traslado desde Australia, donde fue construido. La innovadora embarcación dará inicio a una nueva etapa para el transporte entre Argentina y Uruguay.

China Zorrilla finalizó su construcción en el astillero Incat Tasmania, en Hobart (Australia), y comenzó la última etapa de su traslado hacia Sudamérica.

Buquebus anunció que el China Zorrilla finalizó su construcción en el astillero Incat Tasmania, ubicado en Hobart, Australia, y comenzó el traslado que permitirá su llegada al Río de la Plata. La embarcación será transportada a bordo de un buque semisumergible especializado en cargas de gran porte, una alternativa utilizada para movilizar barcos, plataformas marítimas y estructuras de alta complejidad de manera segura.

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El operativo de carga del ferry se realizará en Hobart mediante una maniobra de flotación controlada, con la participación del astillero INCAT, especialistas técnicos e ingenieros de Buquebus. Luego, comenzará un viaje estimado de cinco semanas hasta Sudamérica, donde el China Zorrilla completará las últimas etapas de preparación antes de incorporarse al servicio comercial.

La llegada de esta embarcación representa un paso clave dentro de una iniciativa que busca avanzar hacia una navegación con menor impacto ambiental. Su funcionamiento estará acompañado por una matriz energética basada principalmente en fuentes renovables, como la energía eólica y solar, lo que permitirá eliminar las emisiones directas de gases de efecto invernadero durante sus operaciones y contribuir al proceso de descarbonización de Buquebus.

El desarrollo del China Zorrilla se enmarca en una estrategia de innovación y sustentabilidad que Buquebus viene impulsando en los últimos años. Durante su participación en la edición sobre Desarrollo Sostenible de Ámbito Debate, Martín Ovalle, marketing head regional de la compañía, destacó la importancia de incorporar nuevas tecnologías como parte de una visión de largo plazo. “Innovar es la única manera de empezar a liderar y es además una apuesta estratégica”, afirmó.

El ferry China Zorrilla partió desde Australia rumbo a Uruguay para completar la última etapa de un proyecto que busca transformar el transporte fluvial de la región con tecnología sustentable. China Zorrilla: capacidad, tecnología y detalles del ferry que unirá Puerto Madero y Colonia El China Zorrilla fue diseñado como una de las mayores apuestas tecnológicas aplicadas al transporte marítimo de pasajeros. Con 130 metros de eslora y 32 metros de manga, tendrá capacidad para trasladar hasta 2.100 pasajeros y 225 vehículos. Además, se convertirá en el buque de aluminio 100% eléctrico más grande construido hasta el momento y operará exclusivamente en la ruta que conecta Puerto Madero, en Buenos Aires, con Colonia del Sacramento, en Uruguay.

Desde Buquebus señalaron que “el comienzo de sus operaciones marcará un nuevo hito para la navegación regional” y permitirá que Argentina y Uruguay sean escenario del primer servicio regular del ferry 100% eléctrico más grande del mundo. Durante las próximas semanas, la compañía comunicará los avances del traslado, la llegada del buque a Uruguay, las pruebas operativas y la fecha prevista para el inicio de sus servicios regulares.

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