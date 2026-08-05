De la acusación a la liberación: qué se sabe hasta ahora sobre el caso de Facundo Moyano

El exdiputado fue demorado y luego liberado tras una situación tensa vivida junto a una joven en su departamento. En el cuerpo de la chica se encontraron lesiones y él quedó imputado.

Durante el allanamiento de Moyano, se secuestraron dos celulares y una jeringa.

La investigación contra el exdiputado Facundo Moyano generó revuelo en las últimas horas e incluyó varios giros desde este martes, luego de que una joven de 23 años saliera corriendo conmocionada de un edificio del barrio porteño de Belgrano . Él quedó detenido , la denunciante modificó su primera versión de los hechos y la Justicia ordenó un allanamiento .

Todo comenzó a las 5 de la mañana de este martes, cuando la joven salió corriendo desnuda de un edificio y pidió ayuda mientras era seguida por Moyano . La situación motivó la intervención de efectivos policiales, que lo interceptaron sobre la avenida del Libertador.

Moyano fue indagado tras ser acusado de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género . Luego de escuchar su versión sobre lo ocurrido durante la madrugada, la Justicia dispuso su liberación.

En un primer momento, la joven identificada como Candela Arizaga manifestó haber sido agredida por Moyano . Además, el parte indicó que ambos se habrían encontrado bajo los efectos de estupefacientes. Con esos primeros elementos, el fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia (UFLA) Norte , ordenó su detención.

Durante la jornada, Moyano fue trasladado a la Oficina Central de Identificación (OCI) para ser fichado y verificar sus antecedentes, antes de quedar alojado en la Comisaría Vecinal 4D del barrio de Barracas. El dirigente se negó a realizarse los estudios de sangre y orina solicitados por la Justicia para determinar si había consumido sustancias.

También se conoció que la joven también presentaba heridas en las muñecas y en las uñas.

Horas después, desde el Hospital Pirovano, Arizaga declaró ante la Unidad de Violencia de Género que Moyano “no le pegó” y que “no le hizo nada”. Según su testimonio, el episodio se “descontroló” luego de que ambos consumieran drogas.

Si bien Moyano quedó en libertad cerca de las 21, seguirá imputado. Mariano Fuchila

Su abogado, Diego Storto, explicó que la joven dio una declaración breve porque no se encontraba en condiciones y anticipó que ampliará su testimonio una vez recuperada. Por otra parte, el informe médico constató una lesión en una rodilla de la chica, una lastimadura compatible con una caída en la calle.

A su vez, TN confirmó que Arizaga también presentaba heridas en las muñecas y en las uñas. La fiscalía dispuso que la modelo sea asistida por el equipo de Intervención Domiciliaria del Ministerio Público Fiscal, especializado en la atención de víctimas en situaciones de vulnerabilidad.

El allanamiento al departamento de Facundo Moyano

Durante la tarde del martes, la Justicia allanó el departamento de Moyano en busca de pruebas que permitan reconstruir lo ocurrido, con foco en encontrar drogas, identificar el lugar en donde supuestamente se produjo el consumo de estupefacientes y secuestrar registros de las cámaras de seguridad.

TN puedo saber que había desorden y elementos revueltos. Al finalizar el operativo, los investigadores encontraron una jeringa con una sustancia que será analizada. Además, secuestraron dos teléfonos celulares. Si bien Moyano quedó en libertad cerca de las 21, seguirá imputado.