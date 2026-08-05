Trámite obligatorio de ANSES: qué datos debes actualizar para evitar demoras en el cobro

La institución recordó que mantener actualizada la información personal y familiar es clave para cobrar las prestaciones sin inconvenientes y realizar trámites de forma ágil.

ANSES recomienda mantener actualizados los datos personales y del grupo familiar para evitar demoras en el cobro de las prestaciones.

ANSES recordó a jubilados, pensionados y titulares de asignaciones la importancia de revisar periódicamente los datos registrados en el organismo. Contar con información actualizada permite evitar demoras en los pagos y agilizar distintos trámites previsionales.

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La verificación puede realizarse desde Mi ANSES, utilizando el CUIL y la Clave de la Seguridad Social. Además, el organismo reiteró que todos los trámites son gratuitos y advirtió sobre las estafas que buscan obtener información personal de los beneficiarios.

ANSES recomienda que todos los beneficiarios controlen la información personal y de contacto registrada en el sistema. Mantener esos datos al día facilita la correcta liquidación de jubilaciones, pensiones y asignaciones , además de permitir que el organismo envíe notificaciones sobre trámites o novedades.

La actualización también evita inconvenientes administrativos que podrían generar demoras en el cobro de las prestaciones. Cuando sea posible, los cambios pueden realizarse de manera online, aunque algunos trámites específicos requieren la presentación de documentación , mediante Atención Virtual o en una oficina del organismo.

El organismo aconseja revisar periódicamente la información registrada en Mi ANSES y corregir cualquier dato que haya cambiado recientemente. Esto incluye tanto los datos personales como la composición del grupo familiar.

Entre los principales datos que deben mantenerse actualizados se encuentran:

domicilio

correo electrónico

número de teléfono

grupo familiar, en caso de matrimonio, nacimiento, divorcio u otras modificaciones

Contar con esta información correcta facilita futuras gestiones y reduce la posibilidad de demoras en el otorgamiento o pago de beneficios.

ANSES

Cómo actualizar tu información desde el celular o la computadora

Los cambios de domicilio, teléfono o correo electrónico pueden realizarse desde la web o la aplicación de Mi ANSES, ingresando con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Desde la página web, el trámite se encuentra en la sección "Información Personal" y luego "Domicilio y datos de contacto". En la aplicación móvil, basta con ingresar al menú principal y seleccionar la opción "Modificar datos".

Cuando se trata de cambios en la información familiar, como matrimonios, nacimientos o actualizaciones del grupo familiar, el trámite debe realizarse mediante Atención Virtual, donde será necesario adjuntar la documentación que solicite el sistema.

Evitá estafas durante tus trámites en ANSES

ANSES recordó que todas las gestiones son completamente gratuitas y que nunca solicita claves personales, datos bancarios, códigos de verificación ni información confidencial a través de llamados telefónicos, correos electrónicos, mensajes de texto o redes sociales.

Ante cualquier comunicación sospechosa, el organismo recomienda no compartir datos personales y realizar los trámites únicamente por los canales oficiales. De esa manera, los beneficiarios pueden proteger su información y evitar caer en intentos de fraude.