Ciclogénesis en el AMBA: emiten alerta amarilla por fuertes tormentas, ráfagas y el ingreso de aire frío polar

El fenómeno impactará este jueves con lluvias intensas, vientos de hasta 70 km/h y un marcado descenso de la temperatura que se extenderá durante varios días.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el AMBA por tormentas y fuertes ráfagas previstas para este jueves.

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla para el Área Metropolitana de Buenos Aires por la llegada de una ciclogénesis que provocará tormentas, ráfagas intensas y un brusco cambio de tiempo. El fenómeno se desarrollará este jueves y dará paso a una masa de aire polar que mantendrá el frío durante gran parte del fin de semana y el inicio de la próxima semana.

Según el pronóstico oficial, las lluvias y tormentas más fuertes se concentrarán durante el jueves , con probabilidades de precipitación de entre 40% y 70% y ráfagas que podrían alcanzar entre 60 y 69 kilómetros por hora . La jornada comenzará con neblinas y condiciones relativamente estables, pero la inestabilidad aumentará hacia el mediodía con el avance de un frente frío.

A medida que el sistema avance sobre la región, el viento rotará al sur y favorecerá el ingreso de aire frío. Aunque la temperatura máxima rondará los 14°C , hacia la noche los valores descenderán hasta los 9°C , marcando el inicio de un período con condiciones plenamente invernales.

La ciclogénesis es un proceso atmosférico mediante el cual se forma e intensifica un sistema de baja presión . Si bien no representa una tormenta por sí misma, crea las condiciones para que se desarrollen lluvias persistentes, tormentas y ráfagas de viento de mayor intensidad.

De acuerdo con distintos modelos meteorológicos, el sistema se ubicará sobre el este del país y tendrá influencia directa sobre el AMBA, el norte de la provincia de Buenos Aires y parte del Litoral , por lo que los especialistas consideran que el jueves será el día de mayor actividad meteorológica de la semana.

La ciclogénesis favorecerá el desarrollo de lluvias intensas y el ingreso de una masa de aire polar sobre la región.

Después de las tormentas llegará el frío intenso

Una vez que el sistema de baja presión se desplace hacia el este, una masa de aire polar comenzará a dominar las condiciones meteorológicas. El cambio se sentirá rápidamente y dará lugar a varios días con temperaturas muy bajas.

Para el viernes se esperan mínimas cercanas a los 5°C en las zonas urbanas y registros aún menores en áreas suburbanas y rurales. El sábado continuará el tiempo estable, aunque con viento del oeste que incrementará la sensación térmica de frío.

El domingo aparece como el día más frío del período, con mínimas de alrededor de 4°C y máximas que apenas superarían los 12°C o 13°C. El pronóstico extendido indica además que el aire frío continuará durante el inicio de la próxima semana, con mínimas cercanas a 3°C el lunes y 4°C el martes.

Tras las tormentas, el frío dominará el fin de semana con mínimas cercanas a los 4°C en el AMBA. RTVE

El antecedente de las lluvias récord

La llegada de este fenómeno ocurre pocos días después de un episodio meteorológico histórico para la Ciudad de Buenos Aires. El viernes pasado cayeron 113 milímetros de lluvia, el registro más alto para un mes de julio desde que comenzaron las mediciones sistemáticas en 1906.

Aunque no se espera que el evento previsto para este jueves alcance esos acumulados, los meteorólogos siguen de cerca su evolución porque combina lluvias, tormentas, fuertes ráfagas y un marcado descenso térmico, una combinación que puede generar complicaciones en distintos sectores del AMBA.

Las recomendaciones del SMN

Además de la alerta vigente para el Área Metropolitana de Buenos Aires, el Servicio Meteorológico Nacional mantiene advertencias por tormentas, precipitaciones, viento y nevadas en distintas provincias del país.

Frente a este escenario, el organismo recomienda seguir las actualizaciones oficiales, evitar actividades al aire libre durante las tormentas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y extremar los cuidados al circular, especialmente en zonas donde las lluvias reduzcan la visibilidad.